banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Haberi duyan kuyumcuya koştu!

Çiğli’de kadının siyasetteki yeri anlatıldı

Çiğli Belediyesi, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 87. yıl dönümü sebebiyle “Kadının Siyasetteki Yeri” konulu panel düzenlendi. Panele; CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel konuşmacı olarak katıldı.

İZMİR 03.12.2021, 13:01
Çiğli’de kadının siyasetteki yeri anlatıldı

Çiğli Belediyesi, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 87. yıl dönümü sebebiyle “Kadının Siyasetteki Yeri” konulu panel düzenlendi. Panele; CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel konuşmacı olarak katıldı.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 87. yıl dönümü sebebiyle “Kadının Siyasetteki Yeri” konulu panel, Çiğli’de gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen panelin moderatörlüğünü, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç yaptı. Panelin açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kadın toplumsal hayata, üretime katılmazsa o ülkede özgürlük ve demokrasi gelişmez" dedi.

Panele; CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de konuşmacı olarak katıldı.

Kadının siyasetteki yerini ekonomik ve sosyal açıdan değerlendiren Başkan Sengel, "Ekonomik olarak özgürlüğünü elde edemeyen, kendi ayakları üzerinde duramayan aynı zamanda üzerindeki tüm baskıları kaldıramayan kadının siyasette yer alması çok da kolay değil" dedi.

Kadınların ekonomik olarak desteklenmesinde yerel yönetimlere düşen görevi Selçuk Belediyesinin kadın emeğini değerlendirmeye yönelik projeleri üzerinden anlatan Başkan Sengel, "Kadını eğitmek ve ekonomik hayata dahil etmek için illa bir diploması olmasına gerek olmadığını gördüm. Kadın zaten kendi başına evinde üretiyor. Ekonomik hayata girmesi aslında çok basit. Dönemin belediye başkanlarına bunu anlattım. İşte o yüzden dedim ki o mührü alacağım. Şimdi istediklerimi yerine getirmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Başkan Sengel, "Kadının siyaseti falan olmaz. Kadının yaşamın içerisine sokulması lazım, yaşamın içerisine dahil olduğumuz kadar daha da büyüyeceğiz. Ve kadın erkek birlikte ele ele tutuşarak nasıl daha aydınlık yarınlara yürüyeceğimizi göstereceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur de, "Ben öğretmen anne babanın çocuğu olarak Eskişehir’de doğup, okuyup doktor olabilmişsem, sonra Cumhurbaşkanının doktoru ve başdanışmanı olabilmişsem daha sonra milletvekili olarak sizlerin huzurunda konuşabiliyorsam bunu Atatürk’e ve Cumhuriyet’e borçluyum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise "Ben kadın erkek yerine konuşurken eşit yurttaşlık kavramını kullanıyorum. Biz kız çocuklarının eğitimi kadar erkek annelerinin de eğitimi de önemli. Siz kız çocuklarını ne kadar eğitirseniz eğitimin aynı evin içinde kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapılıyorsa bizim işimiz çok zor. Bu yüzden erkek annelerinin de annelerin de eğitimi çok önemli. Siyasette erkeklere bir mercekle bakılıyorsa, kadınlara yüz mercekle bakılıyor. Kadın siyasette giyimi ile dahi eleştirilebiliyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7