Çiğli’de Kadın Üretici Pazarı açıldı

Çiğli Belediyesi ve Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi iş birliğinde, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında üreten kadınların aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Kadın Üretici Pazarının açılışı yapıldı.

Çiğli’de, kadınların sosyalleşmesi ve istihdama dahil edilmesi adına birçok farklı projeyi hayata geçiren Çiğli Belediyesi, Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi ile birlikte Kasaplar Meydanı’nda Kadın Üretici Pazarı kurdu. Pazarın açılışına; Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kadınların el emeğiyle ürettikleri ve stantlarda sattıkları; gözleme, kek, poğaça, sos ve reçel gibi gıda ürünlerin yanı sıra; takı, sabun, örgü, origami bebek ve ahşap ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kadın Üretici Pazarının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Çiğlili ve İzmirli misafirlerine kapılarını açık tutmaya devam edecek.

Başkan Gümrükçü: “Kadınlara daha fazla üretim imkanı oluşturulmalı”

Kadınların üretim sisteminin içerisinde yer alması adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kadının üretim sistemine dahil edilmediği toplumlar gelişim ve değişim gösteremez. Bundan dolayı, kadın erkek eşitliği hayatın her alanında olduğu gibi sunulan üretim olanaklarında da sağlanmalı. Çiğli Belediyesi olarak, Çiğlili kadınların üretim potansiyelini doğru değerlendirmek amacıyla Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi’nin kurulmasına öncülük ettik. Kadınların kooperatife sağladığı katılım, bu projenin Çiğlimiz için ne kadar gerekli olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren kadınlar sosyalleşme ve üretim sisteminin içerisinde yer alma imkanı buluyor. Kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Kadın Üretici Pazarını açtık. Stantlarda birbirinden lezzetli ve değerli ürün ve eşyalar satılıyor. 31 Aralık’a kadar açık olacak. Tüm İzmirli hemşehrilerimi pazarı ziyaret etmeye ve üreten kadınlar ile dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum. Kadınların üretime daha fazla katkı sağlaması için üretici pazarları Çiğlimizin farklı noktalarında da açacağız. Mevcut pazar yerlerini bu doğrultuda değerlendirmek adına çalışıyoruz. Kadınların emeğini yükseltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız” dedi.