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Çiğli’de iş birliği ve partnerlik protokolleri imzalandı

Çiğli Belediyesi ile uluslararası sivil toplum kuruluşu AIESEC arasında, Çiğli’de misafir edilecek yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili iş birliği ve partnerlik protokolleri imzalandı.

İZMİR 15.02.2021, 13:15
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Çiğli’de iş birliği ve partnerlik protokolleri imzalandı

Çiğli Belediyesi ile uluslararası sivil toplum kuruluşu AIESEC arasında, Çiğli’de misafir edilecek yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili iş birliği ve partnerlik protokolleri imzalandı.

AIESEC programı aracılığıyla daha öncede birçok farklı ülkeden öğrenciyi Çiğli’de misafir eden Çiğli Belediyesi, İzmir AIESEC şubesiyle geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokolün yanı sıra, yaz mevsiminin başı itibariyle kente gelecek öğrencilerin yer alacağı "Doğa İçin Ayağa Kalk" ve "Adım At" projeleri için de partnerlik sözleşmesi yapıldı. Yurt dışından gelecek öğrencilerin düzenlenecek sosyal sorumluluk projelerinde ve etkinliklerde görevlendirilmeleri sağlanarak, kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haziran ayında başlayacak ve 6 hafta sürecek “Doğa İçin Ayağa Kalk” projesinde yabancı ülkelerden gelen 15 öğrenci görev yapacak. Projeye katılım gösterecek öğrenciler, kentin yeşil alan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, park ve bahçelerde ekmek için tohum yetiştirmek, atık ve geri dönüşüm çalışmalarında yer almak ve hayvan barınaklarında çalışmak gibi görevler üstlenecek. Projenin sonunda düzenlenecek gala gecesinde, öğrenciler hem katıldıkları projelerin eksikleriyle ilgili hem de ülkelerinin kültürüyle ilgili sunum yapacak.

Eğitim adımları atılacak

İmzalanan partnerlik protokolü kapsamında 6 hafta sürecek “Adım At” projesi ise iki farklı tarihte 40 yabancı öğrencinin katılımıyla hayata geçirilecek. Proje doğrultusunda yabancı ülkelerden gelen öğrenciler, gönüllü olarak 6-15 yaş arası çocuklara Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi dersliklerinde İngilizce eğitimi verecek. Çocukların eğitimine katkı sağlayacak ders içerikleri hazırlayarak, günlük olarak takibini yapacaklar. Ayrıca farklı yaş gruplarından katılımcıların kişisel gelişime katkı sağlayacak atölyeler kurup, geliştirici oyunlar düzenleyeceği, ülkelerinden getirdikleri yiyecek ve giyeceklerin tanıtımını yaparak ülke kültürleriyle ilgili bilgilendirici sunumlar yapacakları da öğrenildi.

Başkan Gümrükçü: “Kültürel ilişkilerimiz güçlenecek”

AIESEC ile imzaladıkları protokollerin kültürlerarası ilişkileri güçlendirecek önemli adımlar olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak AIESEC programına önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da AIESEC ile birçok farklı ülkeden öğrenciyi kentimizde ağırladık. İzmir AIESEC şubesiyle bir takım yeni protokoller imzaladık. Covid-19 salgınının yeni problemler oluşturması durumunda yaz mevsiminin başlangıcı gibi yeni misafirlerimizi kentimizde ağırlayacağız. İmzaladığımız protokoller doğrultusunda çevre dostu, eğitici ve eğlendirici projeler düzenleyeceğiz. Bu sayede hem kentimizdeki çalışmaların artı ve eksi yönlerini dışarıdan bir göz olarak öğrencilerden dinleyeceğiz hem de Çiğlili vatandaşlarımızla yabancı öğrencilerin kültür paylaşımını sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte de AIESEC ile bu tarz projeler düzenleyerek Çiğlimizin uluslararası mecradaki tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya devam edeceğiz” dedi.
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