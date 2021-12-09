Çiğli’de "İnsan Hakları Kenti" çalışmaları sürüyor: Panel düzenlenecek

Çiğli Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında "İnsan Hakları Kenti Çiğli" konulu panele ev sahipliği yapacak.

Çiğli Belediyesinin öncülüğünde düzenlenecek "İnsan Hakları Kenti Çiğli" paneli, 10 Aralık Cuma günü saat 14:00’de Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Panele; CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, Raoul Wallenberg Enstitüsü Sorumlusu İlhami Alkan Olsson, İzmir Barosundan Av. Ali Deman Güler ve Çiğli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Şebnem Kartaltepe konuşmacı olarak katılacak.

Deklarasyon yayınlanacak

Çiğli Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında İnsan Hakları Kenti Deklarasyonu için Niyet Mektubu yayınlayacak. Yayınlanacak mektupta; bu süreçte izlenecek yol haritası ve hayata geçirilecek çalışmalarla ilgili açıklamalara yer verilecek.

Başkan Gümrükçü: "İnsanımızı ve haklarını yaşatacağız"

Tüm insanların eşit, onurlu ve özgür bir yaşam sürmeyi hak ettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yetki alanımıza giren tüm konularda, insan haklarının kılavuz ilkelerini temel yaklaşım kabul ederek İnsan Hakları Kenti yaklaşımının yaygınlaştırılması ve öğrenilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan Hakları Kenti yaklaşımını stratejik plan ve yönetim süreçlerine entegre ederek insan haklarını kurumsallaştıracağız. Sivil toplumu destekleyerek karar süreçlerine katılım mekanizmalarında demokratik ve toplumsal kapsayıcılığı sağlayacağız. Eğitim faaliyetlerimizi insan hakları yaklaşımını temel alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz. Belediyemizin siyasi ve idari karar alıcılarına, çalışanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi ve dini örgütlenmelere, medyaya, iş dünyasına, bilim insanlarına ve araştırmacılara yönelik düzenleyeceğimiz insan hakları eğitimi faaliyetleri ile kent paydaşlarımızı bu çalışmalara dahil edeceğiz. Çalışmalarımız kapsamında, birbirinden değerli konukların katılımıyla düzenleyeceğimiz panelde insan hakları perspektifinde atılması gereken adımları konuşacağız. Savaşların olmadığı, insan haklarının ihlal edilmediği bir dünya umuduyla tüm insanlığın Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum” dedi.