Çiğli’de edebiyat buluşmaları sürüyor

Çiğli Belediyesi, Kadın Yazarlar Derneği (KYD) ve Çiğli Kent Konseyi Kadın Meclisinin katkılarıyla hayata geçirdiği yazma atölyesinde, birbirinden önemli yazarlar ile Çiğlili kadınları buluşturmaya devam ediyor.

Birçok farklı alanda kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Çiğli Belediyesinde, edebiyat buluşmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği yazma atölyesine yazarlar; Sevim Korkmaz Dinç, Şerife Yalçınkaya, Gönül Çatalçalı, Ferda İzbudak Akıncı, Sülbiye Yıldırım, Kamile Yılmaz, Atiye Tümüklü, Gülden Aykanat, Deniz Uluköse Ceylan ve Emine Şimşek Emiral katılım gösteriyor. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezinde Çiğlili kadınlar ile buluşan yazarlar; deneyimlerini, tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini kadınlarla paylaşıyor.

Öte yandan Çiğli Belediyesi, etkinliğin tamamlanmasının ardından kadınların kaleminden çıkan hikayeleri geniş okuyucu kitlelerine ulaştırmak ve çok daha fazla kadının edebiyat ile uğraşmasını teşvik etmek amacıyla tüm hikayeleri tek bir kitapta toplayacak.

Başkan Gümrükçü: “Kadınların edebiyat ile bağını kuvvetlendireceğiz”

Edebiyat buluşmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Hayatın her alanında olması gerektiği gibi edebiyatta da kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Yazarlar Derneği (KYD) ve Çiğli Kent Konseyi Kadın Meclisinin katkılarıyla kurduğumuz yazma atölyesinde edebiyat buluşmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Buluşmalarımıza katılan yazarların tecrübelerinden faydalanan kadınlar, yeteneklerinin ve gücünün farkına varacak, var olmak, kendi tarihlerini oluşturmak, dünyayı ve kendilerini değiştirmek ve dönüştürmek, bildiği ve öğrendiği her şeyi paylaşmak için yazmaya devam edecekler. Çiğlili kadınların hikayelerinin daha fazla okura ulaşması ve çok daha fazla kadının edebiyata yönelmesi için bu hikayeleri kitaplaştıracağız” ifadelerini kullandı.