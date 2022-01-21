Çiğli’de ebeveynler eğitimde

Çiğli Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından, çocuk gelişimini desteklemek amacıyla başlatılan Anne Destek ve Baba Destek Programları devam ediyor.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde düzenlenen Anne Destek ve Baba Destek Programı eğitimlerine, belirli eğitim ve gelir seviyesinin altındaki 3-6 yaş çocuk sahibi anneler ile 3-6 yaş ile 7-11 yaş arasında çocuk sahibi babalar katılım sağlıyor. 10 hafta süren eğitimlerde anne ve babalara, ebeveynlik rollerinin desteklenmesi, çocuklarla iletişimin güçlendirilmesi, çocuklara yönelik olumsuz disiplin yöntemlerini azaltmasının yanı sıra; çocuk gelişimi, sağlıklı yaşam ve kanuni haklar konularında bilgilendirme yapılıyor.

Anne babalardan eğitimlere tam not

Belirli periyotlarla düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp sertifikalarını alan anne ve babalar, eğitimler sayesinde kişisel farkındalıklarının arttığını, iletişim becerilerinin iyileştiğini ve ebeveynlik becerilerinin güçlendiğini belirtti.

Başkan Gümrükçü: “Mutlu aile, mutlu toplumun ilk adımıdır”

Aile içerisindeki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi üzerine hizmet ürettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Aileler toplumumuzun yapı taşı. Oradaki olumlu veya olumsuz ortam çocuklarımızın gelişimine ve toplumsal huzurumuza doğrudan etki ediyor. Bu bilinçle çocuk sahibi anne ve babalara yönelik eğitimler düzenledik. Eğitimlere sağlanan katılım bizleri mutlu ediyor. Talep olması durumunda eğitimlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Bireylerin birbirine sevgi ile bağlı olduğu, bireysel hak ve özgürlüklere saygı duyulduğu iletişimi kuvvetli ailelerin sayısını artırmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.