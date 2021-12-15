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Çiğli’de doğal afetlerde kesintisiz iletişim sağlanması amacıyla protokol

Çiğli Belediyesi, doğal afet durumlarında kesintisiz haberleşme alt yapısının sağlanması amacıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

İZMİR 15.12.2021, 16:35
Çiğli’de doğal afetlerde kesintisiz iletişim sağlanması amacıyla protokol

Çiğli Belediyesi, doğal afet durumlarında kesintisiz haberleşme alt yapısının sağlanması amacıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi Başkanı Gökçe Doğan arasında imzalanan protokol kapsamında; genel hayatı etkileyecek ölçekteki; deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet gibi durumlarda kesintisiz haberleşmenin sağlanması hedefleniyor.

Bununla beraber, halkın acil yardım taleplerini ilgili makamlara iletmesini de mümkün kılan alternatif haberleşme düzenlerinin kurulması, İzmir’de ve komşu vilayetlerdeki belediyelerle irtibatın sağlanması, amaçlara yönelik ortak altyapıların oluşturulması, gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve gönüllü katılımcılığın çeşitlendirilmesine yönelik; eğitim, tatbikat, yarışma yapılması imzalanan protokolün amaçları arasında yer alıyor.

Gönüllülere eğitim verilecek

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi; kılavuzluk, arama ve kurtarma, yangın söndürme, ilk haber alma ve halkın acil yardım taleplerinin iletilmesi konularının yanı sıra; Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olmayan belediye personellerine ve gönüllü vatandaşlara temel telsiz kullanım eğitimi verecek. Ayrıca TRAC yetkilileri, telsiz altyapılarının işlerliğini izleyerek gözlemledikleri sorunları ve çözüm yollarını Çiğli Belediyesine bildirecek, sistemin afetler ve acil durumlarda sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda destek verecek.

İlk deneme Gümrükçü’den

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesinin Çiğli İklim Eylem Planı Çalıştayı’nda kurduğu tanıtım standını ziyaret eden Başkan Utku Gümrükçü, stanttaki telsiz aracılığıyla çeşitli bölgelerdeki telsiz gönüllüleri ile görüşme gerçekleştirerek haberleşme sisteminin ilk denemesini yaptı.

Başkan Gümrükçü: "Çiğli’yi afetlere karşı dirençli kılacağız"

Doğal afetlere karşı hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Başkan Gümrükçü, “2020 yılında meydana gelen elim İzmir depreminin ardından, hız verdiğimiz doğal afetlere karşı hazırlıklarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Afet anında ve sonrasında karşılaştığımız en önemli sorunların başında haberleşme geliyor. Aşırı yüklenme dolayısıyla iletişim kesintileri yaşanıyor. Bu durum da hayati sonuçlara yol açabiliyor. Geçmişte yaşadığımız bu acı tecrübeleri göz önünde bulundurarak Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi ile haberleşme alanında iş birliği protokolü imzaladık. Oluşturulacak altyapı ile olabilecek doğal afetlerde iletişim kesintisi yaşamayacağız. Çiğlimizi afet anlarında dirençli kılmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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