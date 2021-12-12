Çiğli’de “Dirençli Kent” çalışmaları hız kesmiyor

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliği ve doğal afetlerin ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçlarına karşı sürdürülebilir politikalar üretmek amacıyla 7-8 Aralık tarihlerinde "Dirençli Kent Çiğli Yolunda Adım Adım" temalı Dirençli Kentler Sempozyumu ve Çiğli İklim Eylem Planı Karbon Envanteri, Azaltım ve Uyum Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

7 Aralık Salı günü Çiğli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen iki oturumlu Dirençli Kentler Sempozyumu’nun açılış konuşmalarını zoom platformu üzerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yaptı. Oturumların öncesinde söz alan Dr. Ebru Alarslan, "Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar 2030 Hedefine Doğru Yaklaşırken Dirençli Kentler Tasarlamak" üzerine çerçeve bildiri sunumu gerçekleştirdi. Sempozyumun ilk oturumu Dr. Mehmet Pembecioğlu’nun "Çiğli Mekansal Strateji Planı Çiğli’nin Geleceğini Nasıl Öngörüyor?” sunumu ile başladı. Pembecioğlu’nun ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Eşen "Dirençli Kentlere Yönelik Kent Ormancılığı", Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağından Prof. Dr. Canan Madran ise “Dirençli Kentler Perspektifinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi” konularında sunum yaptı.

Başkan Gümrükçü: “Belediyeler sorumluluk almalı”

İklim değişikliği ve doğal afetlerle mücadele konusunda yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Başkan Gümrükçü, “İklim değişikliği başta olmak üzere sık sık yaşadığımız doğal afetler insan hayatının merkezine oturmuş durumda. Bu konuyla ilgili devletlerin yanı sıra yerel yönetimlerin de zaman kaybetmeden önleyici politikalar üretmesi gerekiyor. Çiğli Belediyesi olarak bu bilinçle ve sorumlulukla Dirençli Kentler Sempozyumu ve Çiğli İklim Eylem Planı Karbon Envanteri, Azaltım ve Uyum Çalıştayı düzenleme kararı aldık. Çağımız iş birliği çağı. Özellikle İzmir depreminin ardından mimarlar odası, harita ve kadastro mühendisleri odası ve çevre mühendisleri odası ile mesleki iş birliği protokolleri imzaladık. Meslek odalarını tekrar kent yönetimi karar alma sürecine dahil ettik. Katip Çelebi Üniversitesi ile birçok farklı konuda bilimsel iş birliği yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla ve derneklerle görüşmelerde bulunuyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımıza katılmak isteyen gönüllü vatandaşlarımıza yönelik eğitimler düzenliyoruz. Bunların yanı sıra kentimizin yapı stoku envanterinin oluşturulması, imar arşivinin dijitalleştirilmesi, afet toplanma alanlarını belirlenmesi, deprem anında kesilmeden kullanılabilecek bir internet altyapısının kurulması, ’Mahalle Arama Kurtarma Ekibi’nin kurulması ve eğitim verilmesi, yangın riski taşıyan bölgelerin belirlenmesi, ihtiyaç halinde belediyeye ait tankerlerin itfaiye aracı olarak kullanılması ve belirli noktalara havuzlar yapılması konusundaki çalışmalarımız da sürüyor. Umarım benzer uygulamalar diğer belediyelerde de yayılarak devam eder. Çiğlimizin kuruluşunda 1966 yılında meydana gelen Varto depreminin acı gerçeklerinin olduğunu unutmadan geleceğimizin depremle şekillenmemesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

2. günde çalıştaya büyük ilgi

Çalışmaların ikinci günü Pelikan Sosyal Tesislerinde düzenlenen Çiğli İklim Eylem Planı Karbon Envanteri, Azaltım ve Uyum Çalıştayı ile devam etti. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kooperatifler, meslek odaları ve ilçe belediye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Müdürlüğünden Dr. Mehmet Ali Koçmen ve Kent-Lab’dan Pınar Pamukçu Albers yaptı. İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı/Yeşil Şehir Eylem Planı ve Çiğli Karbon Envanteri konularına dair yapılan açılış konuşmalarının ardından Enerji, Ulaşım, Sanayi ve Fiziki Yapılı Çevre grupları altında masa çalışmalarına başlandı. Yürütülen tartışmalarda Çiğli’ye yönelik önceliklendirmenin yapılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştaya uygun vegan menü

Öğle yemeği menüsü, çalıştayın konuları arasında yer alan su tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak adına vegan ürünlerden hazırlandı. Katılımcılar, öğle yemeği için verilen aranın ardından "Halk Sağlığı", "İklim Adaleti", "Katılım, Biyoçeşitlilik" ve "Yeşil Alanlar, Afet, Tarım ve Gıda" ile "Su Yönetimi" konuları üzerine çalışmalarını sürdürdü. Çalıştay, her masaya ait çıkarılan özetin moderatörler tarafından sunulması ile tamamlandı.

Ali Kemal Çınar: “Süreci birlikte yürüteceğiz”

2 gün süren sempozyum ve çalıştay çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediyesi İklim Değişikliği Müdür Vekili Ali Kemal Çınar, “Çiğli İklim Eylem Planı kapsamında belirlenecek azaltım ve uyum stratejilerinin temel bileşenleri, dış paydaşlarımız ve alanının uzmanları olan akademisyenler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, kent konseyleri, Baro, AOSB, Sürdürülebilir Kalkınma Gelişim Ağı temsilcileri ile iç paydaşlarımız olan müdürlükler, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte, katılımcı yöntemlerle tartışıldı ve raporlandı. Fikirleri ve görüşleriyle çalışmalarımıza destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.