Çiğli’de dijital dönüşüm projelerinin tanıtımı yapıldı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, "Çiğli Gelişiyor Belediye Dijitalleşiyor" sloganıyla başlatılan dijital dönüşüm çalışmalarının tanıtımı için geniş kapsamlı bilgilendirme kahvaltısı düzenlendi.

Çiğli Belediyesi, Akvaryum Kafe Restoran’da "Çiğli Gelişiyor Belediye Dijitalleşiyor" sloganıyla başlatılan dijital dönüşüm çalışmalarının tanıtımı için bir bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Bilgilendirme kahvaltısına; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, ilçe belediyelerinin başkan yardımcıları ve İmar ve Şehircilik Müdürleri katılım gösterdi. Başkan Utku Gümrükçü’nün göreve gelmesiyle başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen e-imar ve e-ruhsat uygulamalarıyla ilgili detaylı sunumlar yapıldı. Sunum sonrasında düzenlenen soru cevap bölümünde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Ersel Tanrıöver katılımcıların merak ettiği konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir tık ile imar sorgulama dönemi

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında online mecraya taşınan e-imar uygulaması ile vatandaşlar, tasarrufta bulunmak istedikleri taşınmazlarının imar durumunu belediyede sıra beklemeden Çiğli Belediyesi Web sayfasından hızlıca sorgulayabilecek.

Çiğli Belediyesinde online mecraya taşınan bir diğer hizmet e-ruhsat uygulaması oldu. Bu uygulama ile inşaat yapımına başlamadan önce uzun ve meşakkatli ruhsat alma süreci artık tarihe karıştı. Ruhsat almak isteyen vatandaşlar, Çiğli Belediyesi Web sayfasından evraklarını sisteme yükleyebilecek, süreç takibini yapabilecek ve ruhsat alma işlemlerini sistem üzerinden tamamlayabilecek.

Başkan Gümrükçü: "Hizmete ulaşım kolaylaşacak"

Belediye hizmetlerini vatandaşlar için ulaşılabilir kılmak adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Belediyecilik, hizmet ve projeleri vatandaşlara en kolay, en hızlı ve en güvenilir şekilde ulaştırmaktır. Göreve geldiğimiz iki yıl içerisinde internet teknolojisinden yararlanarak e-imar, e-ruhsat, e-randevu ve dijital arşiv uygulamalarını hayata geçirdik. Bu uygulamalar ile vatandaşlarımız artık işlemlerini belediyeye gelmeden Web sitemiz üzerinden rahatlıkla yapabiliyor. Böylece kağıt tüketiminden ve zamandan tasarruf ederek çok daha pratik ve hızlı çalışan bir sistemi belediyemizde hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yoğun tempoyla çalıştığımız iki yıllık bu süreçte edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeleri ev sahipliğini yaptığımız kahvaltıda ilçe belediyelerimizle paylaştık. Güzel İzmir’imizin gelişimine katkı sağlamak adına kent paydaşlarımızla iş birliği ve istişare içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.