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Çiğli’de depreme yönelik hazırlıkların yol haritası belirlendi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depremi sonrası ilçede hasarlı bina tespit çalışmalarına katılan belediye görevlileri ve gönüllü mühendislerle online toplantıda bir araya gelerek, izlenecek yol haritasıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İZMİR 28.12.2020, 15:05
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Çiğli’de depreme yönelik hazırlıkların yol haritası belirlendi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depremi sonrası ilçede hasarlı bina tespit çalışmalarına katılan belediye görevlileri ve gönüllü mühendislerle online toplantıda bir araya gelerek, izlenecek yol haritasıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çiğli Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında vatandaşlardan gelen talepler üzerine ilçe sınırları içerisindeki 566 binada incelemelerde bulunmuş; 153 hasarsız, 295 az hasarlı, 91 orta hasarlı ve 27 ağır hasarlı yapı tespit etmişti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni bir depreme karşı gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden almak adına, alan çalışmalarında bulunan görevliler ve gönüllü mühendisler ile online toplantısında buluştu. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ağır hasarlı binaların tasfiye süreci ve geleceğe yönelik depremle ilgili alınacak diğer önlemler görüşüldü.

Başkan Gümrükçü: “İzmir’de öncü olacağız”

Toplantıya katılan belediye çalışanları ve gönüllü mühendislerin önerileriyle ilgili notlar aldıktan sonra söz alan Başkan Utku Gümrükçü, "Öncelikle yaşadığımız deprem sonrası kentimizin geleceği için emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki deprem hem ülkemiz hem de kentimiz için çok ciddi bir mesele. Bu yüzden Çiğli Belediyesi olarak, yakın zamanda deprem olacağı bilinciyle çalışmalarımıza başladık. Teknik ekibimiz, bilgi birikimi ve tecrübesiyle kentsel dönüşüm ve depreme karşı bilinçlendirme çalışmalarında örnek çalışmalara imza atarak İzmir’e bu anlamda öncülük edecek” dedi.

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ağır hasarlı 15 bina boşaltılmış durumda"

Deprem sonrası Çiğli’de ortaya çıkan hasar tablosuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ağır hasarlı 15 bina boşaltılmış durumda. Geri kalanıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bunların içerisinde riskli olarak değerlendirilen 14 binanın öncelikli olarak yıkımına başlandı. Bu binalarla ilgili vatandaşlarımızın sağlığını riske edecek herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Depremde az hasar alan bir ilçe olmamıza rağmen kentleşme ve yapı stoku sıkıntılarımızı göz önünde bulundurarak 2021 yılında yenileme çalışmaları noktasında önemli adımlar atacağız. İlk iş olarak ocak ayı meclisimizde görüşülmek üzere ‘Deprem ve Zemin’ birimimizi kuracağız. Olası yeni bir doğal afet durumunda çok daha çabuk müdahale edebilmek için yapı envanterimizi ve dijital arşivimizi oluşturacağız. Bu hizmetlerimizin yanı sıra depreme karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlarımızı ve müteahhitlerimizi bilinçlendireceğiz. Böylece olmamasını temenni ettiğimiz bir deprem anında kentimizin haritasını çıkarmış, müdahale ekibimizi kurmuş, toplanma alanlarını ve barınma binalarını hazırlamış olarak bu süreçte vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" dedi.
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