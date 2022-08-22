Çiğli’de dar gelirli aileler için kent bostanları kuruldu

Çiğli Belediyesi, dar gelirli ailelere sebze ve meyve desteğinde bulunmak amacıyla "Kent Bostanları" projesinin ilk etabını hayata geçirdi.

Çiğli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Kent Bostanları" projesinin ilk uygulaması, Ahmet Efendi Mahallesi’nde başladı. 100 metrekarelik boş arazide yabani otlar temizlenip, toprak ve gübreleme sonrasında atalık tohum ekimi gerçekleştirildi. Bakım ve sulama çalışmaları belediye ekiplerince yapılacak araziden elde edilecek ürünlerin, aynı mahallede ikamet eden dar gelirli ailelerle paylaşılacağı belirtildi.

Başkan Gümrükçü: "Dayanışma ile daha güçlü Çiğli"

Dar gelirli ailelere destek olmak için projeler ürettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar dar gelirli ailelerimizin üzerindeki yükü her geçen gün daha da artırmakta. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımızın üzerindeki bu yükü hafifletebilmek adına çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Çiğlili hemşehrilerimizin desteğiyle Kent Bostanları projemizi hayata geçirdik. Buradan elde edilecek mahsuller aynı mahalledeki ihtiyaç sahipleriyle paylaşılacak. Bu uygulamamızı kısa süre içerisinde diğer mahallelerimize de taşıyacağız. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla dayanışma ağımızı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.