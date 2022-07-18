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Çiğli’de çocuklar sinema akşamlarında buluşuyor

Çiğli Belediyesi, çocuklara eğlenceli bir yaz tatili yaşatmak amacıyla sinema akşamlarına ev sahipliği yapacak.

İZMİR 18.07.2022, 13:44
Çiğli’de çocuklar sinema akşamlarında buluşuyor

Çiğli Belediyesi, çocuklara eğlenceli bir yaz tatili yaşatmak amacıyla sinema akşamlarına ev sahipliği yapacak.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize edeceği sinema akşamları etkinliği, farklı mahallelerden çocukları buluşturacak. İlk etkinlik 18 Temmuz Pazartesi günü Ahmet Efendi Mahallesi’nde Koca Ayak ve Ailesi filmiyle başlayacak. Etkinlik çerçevesinde Çılgın Köpekler filmi 25 Temmuz’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, 15 Ağustos’ta Sasalı Mahallesi’nde; Koca Ayak ve Ailesi filmi 8 Ağustos’ta Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde, Leo Da Vinci filmi 22 Ağustos’ta Evka-6 Mahallesi’nde gösterime girecek.

Başkan Gümrükçü: “Çocuklarımıza sosyal ortamlar oluşturuyoruz”

Yaz tatilinde çocuklara sosyalleşme ortamı oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çocuklarımızın yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi için sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyoruz. 26 mahallemizi gezen tiyatro tırımızın ardından Sinema Akşamları etkinliğimizi başlatıyoruz. Tüm çocuklarımızı eğlence ve macera dolu filmlerin gösterileceği sinema aksamları etkinliğimize bekliyoruz” diye konuştu.

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