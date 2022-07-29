Çiğli’de 3700 litrelik yeni konteynerler alındı

Çiğli Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, hizmet kalitesini artırmak ve iş gücünü verimli kullanmak amacıyla 250 adet 3700 litre hacimli yeni nesil çöp konteyneri alımı gerçekleştirdi. Son alınan konteynerler ile ilçedeki yeni nesil konteyner sayısı 400’e yükseldi.

Çiğli Belediyesi, eskiyen ve hacim anlamında yetersiz kalan çöp konteynerlerinin sıcakların artmasıyla birlikte toplum sağlığı açısından risk teşkil etmemesi adına 250 adet yeni nesil çöp konteyneri alımı gerçekleştirdi. Kullanım kolaylığı sağlayan, görüntü ve gürültü kirliliği yaratmayan 3700 litre hacimli yeni nesil konteynerler ilçe genelinde yapılan incelemeler sonucunda 750 litrehacimli eskiyen çöp konteynerleri ile değiştirildi.

Yeni konteynerlere yeni araç

Yeni nesil çöp konteynerlerinin boşaltma işlemlerinde kullanılmak üzere yeni araç alımı da yapıldı. Tam otomatik ve uzaktan kumanda sistemiyle boşaltma yapabilme özelliğine sahip yeni araçta 3 personel yerine 1 personel çalışacak, çöp başına harcanan süre 3 dakikadan 1 dakikaya düşürülecek.

“Her şey daha güzel ve yaşanabilir Çiğli için”

Yeni nesil çöp konteyner alımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çevre kirliliğiyle mücadele ve toplum sağlığı, üzerinde titizlikle çalıştığımız konuların başında geliyor. Bu doğrultuda yaptığımız incelemeler sonucunda ana arterlerde bulunanlar başta olmak üzere bazı mahallelerimizdeki çöp konteynerlerinin eskidiğini ve kullanım açısından yetersiz kaldığını tespit ettik. Bu noktalar için çevre dostu yeni nesil çöp konteyneri alımı yaptık. Eskiyenler ile değiştirdik. Mümkün olan en kısa sürede ilçemizin tamamında yeni nesil çöp konteynerleri kullanmayı hedefliyoruz. Çiğlili hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de kararlılıkla sürdüreceğiz. Her şey daha güzel ve yaşanabilir bir Çiğli için” ifadelerini kullandı.