Çiğli Uçurtma Festivalinde gökyüzü Atatürk ve Türk bayraklarıyla renklenecek

Çiğli Belediyesi, çocuklara keyifli bir hafta sonu yaşatmak amacıyla Uçurtma Festivaline ev sahipliği yapacak.

Çiğli Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize edeceği festival, 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da Çiğli Kaymakamlığı karşısındaki yeşil alanda gerçekleştirilecek. Festivale katılacak olan herkese Çiğli Belediyesi tarafından Atatürk ve Türk bayraklı uçurtma hediye edecek.

Başkan Gümrükçü: "Yazın coşkusunu yaşayacağız"

Uçurtma Festivalinde çocuklarla birlikte yaza merhaba diyeceklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yaz geliyor. Havalar iyice ısındı. Sokaklarımız ve parklarımız çocuklarımızın neşesiyle şenlenmeye başladı. Çiğli Belediyesi olarak, biz de çocuklarımızın bu neşesine ortak olmak istedik. Kendi atölyelerimizde yaptığımız uçurtmaları hediye edeceğimiz Uçurtma Festivali düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı 22 Mayıs Pazar günü festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.