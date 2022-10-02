Çiğli Tramvayı martta işletmeye açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapımının yüzde 80’i tamamlanan Çiğli Tramvayı’ndaki çalışmaları inceledi. 2023’ün mart ayında hattın işletmeye alınacağını müjdeleyen Soyer, “İzmir’i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapım süreci hızla ilerleyen Çiğli Tramvayı çalışmalarını yerinde inceledi. Tramvay güzergahını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Oğuz Ergenekon ile birlikte gezen Başkan Tunç Soyer, inşaat çalışmalarında sona yaklaştıklarını duyurdu. Başkan Soyer hattın 2023 yılının mart ayında hizmete gireceğini müjdeleyerek "Çiğli’yi tramvayla buluşturuyoruz. Mart sonunda Çiğli çok daha çağdaş, temiz, konforlu bir toplu ulaşım sistemine kavuşacak. Çiğli trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak yatırımın maliyeti 1,5 milyar lirayı bulacak" diye konuştu.

“Deneme seferleri aralık ayında”

İnşaat çalışmalarının en geç 1,5 ay içinde tamamlanacağını belirten Başkan Soyer, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sıkıntı, toz, toprak, gürültü büyük ölçüde bitmiş olacak. Ondan sonra elektro-mekanik çalışmalar başlayacak. Aralıkta deneme seferlerini başlatıyoruz ve mart sonu da hattı işletmeye açıyoruz. Kısacası çok heyecanlı bir süreç. Tüm sıkıntılı dönemlere rağmen hiç hız kesmeden devam ettik. Sona çok az kaldı. Şu an itibariyle imalatların yüzde 80’inin tamamlandığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

“İzmir’i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz”

Başkan Soyer kentteki diğer raylı sistem yatırımlarıyla ilgili bilgi de vererek şunları söyledi: "Narlıdere Metrosu çalışmalarımız hızla sürüyor. Buca Metrosu’nda tünel kazmaya başladık. Bir kentin ne kadar gelişmiş olduğunun en önemli göstergelerinden biri, toplu ulaşımda ne kadar yoğun bir biçimde raylı sistemlerin kullanıldığıyla ilgilidir. O nedenle İzmir yine Türkiye’ye örnek bir kent olma yolunda gidiyor. İzmir’i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz."

Nerelerden geçecek?

Çiğli Tramvayı hattının temeli geçen yılın şubat ayında atıldı. 11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak hat, ’Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak ve viyadük ile Çiğli Ataşehir Mahallesi’ne bağlanacak. Hattın güzergahı Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli Ataşehir Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Böylelikle Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.