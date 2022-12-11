Çiğli Macera Parkı törenle açıldı

Çiğli Belediyesi şirketi Çiğli Gıda ile Joy Made Adventure iş birliğinde projelendirilen Akvaryum Macera Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ataşehir Mahallesi’nde bulunan Akvaryum Kafe Restoran ile Kent Hastanesi arasında kalan 3 dönüm arazi üzerine projelendirilen Akvaryum Macera Parkı, Tırmanma, Zipline, Köprü Parkuru, Su Bisikleti, Tırmanma Duvarı, Trambolin ve Atış Parkuru gibi birçok farklı etkinlik alanıyla maceraseverlerin hizmetinde olacak. Macera parkının kente sağlayacağı değerin altını çizen Başkan Utku Gümrükçü, “Turizm ve eğlence merkezi açısından oldukça uygun olan bu alanı macera parkı amacıyla değerlendirmek istedik. Joy Made Adventure markası ile iş birliği yaparak İzmir’deki 4. macera parkını hizmete açtık. Çiğlili gençler başta olmak üzere İzmir’in dört bir yanından gençler enerjilerini atmak için ilçemize gelecekler. Çiğli’mize katma değer sağlayacak 20 milyon TL değerindeki bu güzel yatırımın parçası

olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

“Çiğli Belediyesi de cirodan pay alacak”

İzmir’in kuzey bölgesinde olmayan bir hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Gümrükçü, “Bayraklı, Menemen, Aliağa, Bergama, Dikili ve Foça’da olmayan bir yatırımı kentimize kazandırdık. Eğlence hizmetinin yanında önemli bir istihdam imkanı da sağlayacak. Parkın bulunduğu arsa Meclisimizde oy birliği ile Çiğli Gıda şirketine devredildi. Arsadan elde edilecek kira gelirinin yanı sıra cirodan da pay alacağız” dedi.

“Çiğli’yi hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz”

Çiğli’nin gelişim ve değişim sürecinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Çiğli, eğitimden sanata, spordan turizme hayatın her alanında bir değişim ve gelişim süreci yaşıyor. Macera Parkı, kentimize kazandırdığımız yatırımların ne ilki ne de sonu olacak. Parkın hemen arka tarafında İZTİK Spor Salonu, yanında Akvaryum Kafe Restoran, 300 metre ilerisinde ise Uzay, Astronomi ve Havacılık Merkezimiz yer alıyor. Ataşehir Mahallesi tramvayın hizmete girmesiyle birlikte Menemen, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinin tamamına hitap eden bir eğlence merkezi haline gelecek. Çiğli’yi hak ettiği yere ulaştırmak için bizlerle iş birliği ve istişare içerisinde çalışan meclis üyelerimize ve 6’lı masa ilçe başkanlarımıza teşekkürü borç biliyorum. İlçemizdeki değişim tüm İzmir’e ilham kaynağı olacak” dedi.