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Çiğli, doğal afetlerde MAK ekibine emanet

Çiğli Belediyesi tarafından, olası doğal afetlerde can kaybının en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan Mahalle Arama Kurtarma (MAK) ekibine yönelik eğitimler devam ediyor.

İZMİR 15.11.2021, 15:08
Çiğli, doğal afetlerde MAK ekibine emanet

Çiğli Belediyesi tarafından, olası doğal afetlerde can kaybının en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan Mahalle Arama Kurtarma (MAK) ekibine yönelik eğitimler devam ediyor.

Doğal afetlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Çiğli Belediyesi, Çiğli Arama Kurtarma (ÇAK) ekibinin ardından bünyesine Mahalle Arama Kurtarma ekibini de dahil etti. 2020 yılında meydana gelen İzmir ve Elazığ depremleri başta olmak üzere birçok doğal afette gösterdiği dayanışma ve iş birliği ile adından sıkça söz ettiren ÇAK, olası doğal afetlere hızlı müdahalede bulunmak amacıyla kurulan ve 150 kişiden oluşan MAK ekibine ilk eğitimini Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda verdi.

Başkan Gümrükçü: “Depremle mücadeleye kafa yoruyoruz”

MAK ekibi eğitiminde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Afet anında ve sonrasında yapılacak işler üzerine kafa yoran bir belediyeyiz. Benim mesleğim inşaat mühendisliği. Deprem nedir bilirim, alınması gereken önlemlere de hakimim. Belediyemiz, deprem ve diğer doğal afetlerle mücadele etmek amacıyla yıllar önce Çiğli Arama Kurtarma ekibini oluşturulmuş ancak bir dönem çalıştıktan sonra atıl kalmış. Yaklaşık 1.5 yıl önce bu çalışmaları yeniden başlatmaya karar verdik. Hali hazırda 25 kişilik profesyonel bir ekibe sahibiz ve bu ekip 3 ay öncesine kadar İzmir’de AFAD tarafından akredite edilmiş tek ekipti. ÇAK ekibi İzmir ve Elazığ depreminde, Marmaris ve Antalya’daki yangılarda ve en son Kastamonu’daki sel felaketinde AFAD, UNKE gibi başarıyla görev aldı. Daha sonra bizi örnek alarak çalışmalarda bulunan Çeşme, Bornova ve Buca Belediyesi ekipleri de AFAD tarafından akredite edildi. Güzel İzmir’imizde bu sayıyı daha yukarılara taşımalıyız” diye konuştu.

“Hedef kitlemizi genişleteceğiz”

Konuşmasını, eğitim verdikleri hedef kitleyi genişletmek istediklerini belirterek sürdüren Başkan Gümrükçü, “İlk etapta mahalle muhtarları aracılığıyla oluşturulan 150 kişilik bir ekibe eğitim verdik. Eğitimlerimizi; fabrikalar, siyasi partiler, sivili toplum kuruluşları ve derneklerin yanı sıra gönüllü olan vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize açmak için çalışmalarımız sürüyor. Kurumsal veya şahsi olarak belediyemize başvuruda bulunan herkes temel afet bilinci ve ilk yardım eğitimini alabilecek. Eğitim seviyesini ilerletmek isteyenlere ilk aşamayı tamamlarının ardından itfaiye ve AFAD ile birlikte arama kurtarma eğitimi de vereceğiz” dedi.

“Tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz”

Eğitime katılan gönüllülere teşekkür eden Başkan Gümrükçü, “Bizim gönüllü vatandaşlarımızla birlikte ulaşmak istediğimiz ana hedef, Mahalle Arama Kurtarma ekiplerinin İzmir’e, hatta tüm Türkiye’ye yayılmasını sağlamak. Bu sistemi ne kadar genişletirsek olası doğal afetlerde can kaybımızı en aza indirebiliriz. İlk etapta 150 kişiyiz. Bende bütün eğitimlere katılacağım. Gönüllü vatandaşlarımız komşularını da bu sürece dahil etmek için teşvik edebilirler. Duyarlı yaklaşımlarından ötürü tüm katılımcılara teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

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