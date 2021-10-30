Çiğli Deprem Anıtı törenle açıldı

Çiğli Belediyesi tarafından, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Çiğli Deprem Anıtı düzenlenen törenle açıldı.

Çiğli Belediyesi Heykel Atölyesinde yaptırılan Çiğli Deprem Anıtının açılış töreni, Ataşehir Mahallesi Ekol Hastanesi Kavşağı’nda gerçekleştirildi. Törene; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, anıtı tasarlayan heykeltıraşlar Ferit Furuncu ve Martıgül Kalkan ile meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Başkan Gümrükçü: "Vatandaşlarımız da dikkatli olmalı"

Açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu tarz açılışlarda genelde coşku ve heyecan olur; ama biz bugün acımızı paylaşmak ve kaybettiğimiz yurttaşlarımızın anısını yaşatmak için buradayız. Türkiye deprem tehdidi altında olan bir ülke. Ülkemizin en büyük sorunu terör ya da emperyalizmin değil deprem gerçekliğidir. Bu da yaşadığımız coğrafyanın deprem bölgesi olmasından kaynaklanıyor. Her şeyi değiştirebilirsiniz; ama coğrafyayı değiştiremezsiniz. Çiğli, gelişen ve büyüyen bir kent; ama yapı stoku depreme dayanıklı değil. 1999 öncesi yapılarda ikamet eden hemşehrilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, her 4 binanın 3’ü olası bir depremde yıkılacak kadar riskli durumda. Depremle ilgili mücadele sadece belediyelerin veya devletin mücadelesi değil. Aynı zamanda bazen müteahhitten hakkını arama mücadelesi, bazen de daha iyi konutlarda yaşamak için ekonomi güçlüklerle baş etme mücadelesi. Çiğli Belediyesi olarak, bu anlamda mücadele veren herkesin yanında olmayı görev saydık. Yaptığımız çalışmalarla kentimizi belirli bir noktaya getirdik. Çiğli Arama Kurtarma ekibimiz gerek Elazığ depremi ve Kastamonu’daki sel felaketinde gerekse Antalya’da yaşanan yangın felaketi ve 30 Ekim İzmir depreminde canla başla çalıştılar. Bizleri gururlandırdılar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Çınar Alpgündüz: “30 Ekim acının kalbimize gömüldüğü gün”

30 Ekim İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpündüz’ün babası Alican Alpgündüz, “30 Ekim 2020 acının feryadın ve çığlığın kalbimize gömüldüğü bir gün. Ben burada 2 çocuğunu kaybeden bir babayım, onları çok özledim, onlarsız bir hayat yasamaya çalışıyorum. Ülkemizde depremler değil; ama çürük binalar kader. Kurumların üzerine düşeni yapması ve gerekli önlemleri alması lazım. Büyük bir deprem yaşadık. Maalesef depremde insanlar değil müteahhit kendini haklı çıkarıyor. Benim kurumlardan ricam, çürük binalarda insanları ölüme terk edenler için gerekli önlemler alınsın” ifadelerini kullandı.

Bedri Serter: “Bir daha böyle eserler açmak nasip olmasın”

Törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter de, “Bugün acının yıl dönümü, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu anıtlar merkezi bir yerde her şeyi hatırlatmak amacıyla yapıldı. Hem müteahhit ve belediye dikkat edecek hem de daire alan dikkat edecek. Mutlak incelemek mecburiyetindeyiz. Aldığımız evin oturulur olup olmadığını sorgulamalıyız. Deprem değil binalar insanı öldürüyor. Japonya’da da deprem oluyor ama; kimse ölmüyor. Teknik bilgiden çok yoksunuz. Cahil müteahhitlerimizin 3 kuruş demirden ve betondan çalmak için yaptığı binalarda biz canlarımızı yitiriyoruz. Kimsenin bu acıyı yaşamamız lazım. Acıyı o binaları yapanların yaşaması lazım. İnşallah böyle anıtlara bir daha ihtiyacımız olmaz. Bence ada bazında bir proje ile İzmir’in yenilenmesi şart. Genel başkanımız ile de bunu konuştuk ada bazlı yenilemeden yanayız" dedi.

Kaymakam Adnan Çakıroğlu, “Bina stoklarımız kötü”

Törende yer alan Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, “Geçen sene bugün 83 milyonun yüreğini sızlatan bir olayla karşı karşıya kaldık. Yaşanan depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, birçok vatandaşımız yaralanmıştı. Ben onlara şehit diyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 45 gün oldu Çiğli’ye geleli. Türkiye’de bir deprem bekleniyor; ama bu konuda hazırlıklı mıyız değil miyiz şüphelerimiz ve sıkıntılarımız var. Bina stoklarımız kötü. Bu konuda sorumluluk sadece devlette veya belediyede değil; sorumluluk hepimizde" diye aktardı.