Çiğli Çocuk Çalıştayı tamamlandı

Çiğli Belediyesi, kentte yaşayan çocukların temel gereksinimlerini belirlemek, sorunlara ve çözümlerine çocuk gözünden bakmak ve çocukları karar alma sürecine dahil etmek amacıyla "Çiğli Çocuk Çalıştayı" düzenledi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Çocuk Hakları ve Çalışmaları Birimi tarafından organize edilen Çiğli Çocuk Çalıştayı, “çocuklar adına karar vermek yerine çocuklar ile birlikte karar vermek” sloganıyla düzenlendi. Katip Çelebi Üniversitesi akademisyenlerinin katılım gösterdiği çalıştayda, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan davet edilen 5. ve 8. sınıf öğrencileri ile dört buluşma gerçekleştirildi. Her sınıf grubu ile Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelinerek çalışmanın amacı hakkında bilgi verildi. Daha sonra fuaye alanında atölye çalışmaları yapıldı. Üç oturumda gerçekleştirilen atölye çalışmalarının ilk oturumunda; Çevresel Zorluklar ve Kolaylaştırıcılar, ikinci oturumda; Çocuk Hakları (oyun, gelişim ve sağlık hakkı), üçüncü oturumunda ise Çocuk ve Toplumsal Yaşama Katılım (çocuk meclisi) başlıkları ele alındı.

Çalıştay ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli’de 45 bin çocuğumuz var. Neredeyse Çiğli nüfusunun dörtte biri çocuk. Çocuklarımıza daha iyi hizmet verebilmek için 2021 yılı ocak ayında Çiğli Çocuk Hakları Birimini kurduk. Belediye meclisimizde Çocuk Hakları Komisyonu oluşturduk. Toplumcu belediyecilik vizyonumuzla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biri çocuk çalışmalarıdır. Biz, çocuklar yerine düşünüp, çocuklar yerine karar alıp uygulamak istemiyoruz. Çocukların tasarladığı parkların, sokakların olduğu bir Çiğli hayal ediyoruz. Çocuk dostu kent olmak için çocuk dostu bütçeleme çalışmaları yapıyoruz. Çiğli Kent Konseyi mart ayı içerisinde çocuk meclisini kuruyor. Bu sayede çocukların katılımcı olduğu ve karar mekanizmasında yer aldığı bir Çiğli’ye kavuşacağız” dedi.

"Bugünümüzü ve geleceğimizi tasarlayacaklar"

Çiğli’nin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararları çocukların fikirleri ışığında alacaklarını vurgulayan Başkan Gümrükçü, “İki gün süren Çiğli Çocuk Çalıştayı, Katip Çelebi Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla yapıldı. Çocuklar dolu dolu iki gün geçirdiler. Çiğli ile ilgili düşüncelerini ve fikirlerini akademisyenlerin rehberliğinde bilimsel bir ortamda tartıştılar. Bu veriler ışığında çalışmalarımıza yön vereceğiz. Ayrıca öğrencilerimizin yönlendirilmesinde değerli katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Memleketi asıl aydınlığa ulaştıracak olanlar sizlersiniz’" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.