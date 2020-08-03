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Çiğli Belediyesinden üniversite adaylarına tercih danışmanlığı

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI UTKU GÜMRÜKÇÜ, SONUÇLARIN AÇIKLANMASIYLA BİRLİKTE YENİ BİR HEYECANIN BAŞLADIĞINA DİKKAT ÇEKEREK ÖĞRENCİLERİN BU DÖNEMDE DOĞRU TERCİHTE BULUNMALARINA KATKIDA BULUNMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

İZMİR 03.08.2020, 10:09
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Çiğli Belediyesinden üniversite adaylarına tercih danışmanlığı

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), üniversite adaylarının geleceklerini doğru şekillendirebilmelerini sağlamak amacıyla uzman rehberler eşliğinde tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Çiğli Belediyesi üniversite adaylarının doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla rehberlik desteğinde bulunacak. Gençlerin yapacakları tercihlerle geleceklerine doğru yön verebilmelerini sağlamak amacıyla Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi rehberlik birimi harekete geçti. ÇİBEM rehberlik birimi YKS tercihleri için resmi başvuruların son günü 14 Ağustos’a kadar öğrencilere hizmet verecek. Öğrenciler mesai saatleri içinde 0232 935 55 35 telefon numarasından ÇİBEM’i arayıp yüz yüze ya da telefonla yapacakları görüşme sonrası tercihlerini yapabilecek.

Başkan Gümrükçü: “Tercih heyecanı başladı”

Lise ve üniversite öğrencilerinin derslerine destek olmak üzere ÇİBEM’de yüzlerce öğrenciye ücretsiz eğitim fırsatı sunulduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeni bir heyecanın başladığına dikkat çekerek öğrencilerin bu dönemde doğru tercihte bulunmalarına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

“Doğru tercih önemli”

Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: “Çiğli’de binlerce gencimiz LGS ve YKS sınavlarına girdi. Lise öğrencilerimize sunduğumuz tercih danışmanlığı desteğini üniversiteye girmek için emek veren öğrencilerimize de sunuyoruz. Gençlerimizin aldıkları puanlar doğrultusunda en doğru tercihi yaparak, geleceklerini doğru şekillendirmelerini amaçlıyoruz. Rehberlik birimimiz gençlerimizin hizmetinde. Gençlerimiz yoğun bir yıl geçirdi. Tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum.”

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