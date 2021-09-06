Çiğli Belediyesinden tarım hamlesi

Çiğli Belediyesi tarafından Sasalı’da düzenlenen “Kentsel Tarım ve Gıda Güvenliği” panelinde konuşan CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sürdürülebilir tarım politikaları ve yerel üretim ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Yerel üretim ve üretici sorunlarının ele alındığı panel, CHP Bursa Milletvekili, PM Üyesi ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, Tarım Ekonomisti Prof. Dr. Tayfun Özkaya, İzmir Kent Konseyi Yerelde Kalkınma Çalışma Grubu Başkanı Mine Pakkaner, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk ile vatandaşların katılımıyla Sasalı’da gerçekleştirildi.

Orhan Sarıbal: “Gıdasız yaşam sürmez”

Panelde söz alan CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Biz artık üreten bir Türkiye olmak yerine tüketen ve büyük şirketlerin birer müşterisi konumuna geldik. Aslında para ve gıda politikasının temeli bu. Çiftçi elinden geldiğince çalışmasına rağmen milli gelirden en az pay alıyor. Yıllık asgari ücret brütü 7 -8 bin dolar. En düşük ücretle çalışan çiftçinin ortalama gelirden aldığı pay 3 bin dolar civarında. Çiftçinin artık örgütlenmesi lazım. İzmir’de ciddi bir tarımsal kalkınma ve yürüme modeli var. Tunç Soyer Başkanımız ve ilçe belediyelerle bu devam ediyor. İzmir’de çiftçi ile devlet arasında ilişki kuruldu. Tarımda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 35 milyon dönüm tarım alanı son 15 yılda tarımdan çıktı. 700 bin çiftçi ailesi tarımdan uzaklaştı. 19 yılda ithalat için verilen para 120 milyar dolar. Yemin kilosu 3 lira 60 kuruş. Bir litre süt 3 lira 20 kuruş” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Gümrükçü: “Sasalı ve Kaklıç’ı üretimin merkezi yapacağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak tarım hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Sasalı ve Kaklıç, İzmir’in içinde gibi görünen ama potansiyelini değerlendirme noktasında gerekli değeri görmemiş bir bölge. Projektörü bu bölgeye tutalım istedik. Sasalı, İzmir’de tarım yapılmaya devam edilirken bir yandan da Kuş Cenneti gibi doğal güzelliği bünyesinde barındıran önemli bir bölge. Bölgenin potansiyelini doğru yönlendirmek için Belediyemiz bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurduk. Kentimizin paydaşlarıyla el ele vererek Çiğli’de gerçek üreticiyi güçlendirip, aktif tarım çalışması yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer Sasalı’da tarım enstitüsü açıldı. İlçe ve büyükşehir belediyesi olarak aynı noktada bir hedef koymuş durumdayız. Gıda güvenliğinin önemini hepimiz pandemide daha iyi anladık. Sadece Sasalı ve Kaklıç değil, kentin içinde de bazı uygulamaları gelecek yıldan itibaren hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Tarımsal üretim ve turizm anlamında Sasalı ve Kaklıç’ı İzmir’in gündemine getireceğiz” dedi.