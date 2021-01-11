Çiğli Belediyesinden satranç takımı

Çiğli Belediyesi tarafından, toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla belediye spor kursiyerleri ile ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren derneklere satranç takımı hediye edildi.

Pandemi döneminde ilçedeki dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının maske ve siperlik gibi ihtiyaçlarını özveriyle karşılayan Çiğli Belediyesi, yeni yıl ile birlikte toplumsal gelişime destek olma noktasında önemli bir uygulamaya daha imza attı. Pandemi nedeniyle ara verilen belediye spor okullarına devam edemeyen çocuklara evlerinde boş zamanlarını verimli geçirebilmeleri amacıyla satranç takımı hediye edildi. Dernekler tarafından gerçekleştirilen konser, piknik ve imza günü gibi etkinliklerin yasak olduğu bu süreçte dernek yönetim kurulu üyelerine pandemi sonrası oynayabilmeleri amacıyla satranç takımı hediye edildi.

Başkan Gümrükçü: “Bu süreci değerlendirmeliyiz”

Pandemi şartları nedeniyle normal hayatın sekteye uğradığı bu süreci kişisel ve toplumsal gelişim noktasında iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu süreçte çoğu vatandaşımız evlerine kapanmak zorunda kaldı. Esnaflarımızın işleri duraksadı. Dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerini yürütemez oldu. Çiğli Belediyesi olarak, normal hayatın rutinini kaybettiği bu süreci vatandaşlarımız için olumlu bir yöne çevirmek adına çalışmalarda bulunuyoruz. Son olarak, spor okullarımıza devam edemeyen sporcu çocuklarımız ile ilçemizdeki derneklere satranç takımı hediye ettik. Pandemi şartlarıyla mücadele ederken kişisel ve toplumsal gelişimimiz adına projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.