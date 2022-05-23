Çiğli Belediyesinden meme kanseriyle mücadeleye destek

Çiğli Belediyesi, “Önce Sen” farkındalık hareketi çerçevesinde kadınlara yönelik meme kanserine karşı bilinçlendirme eğitimi düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, toplum sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek “Meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesini sağlamak ve teşhis konulan kadınların yanlarında olarak onlara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce sürdürülen farkındalık hareketi doğrultusunda kadınlara meme kanserine karşı bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. Bu çerçevede ülke çapında başlatılan “Önce Sen” farkındalık çalışmasına Çiğli Belediyesi ev sahipliği yaptı. Belediye meclis salonunda düzenlenen etkinliğe yoğun katılım yaşandı.

Dr. Göktepe: “Erken tanı önemli”

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Berk Göktepe yaptığı bilgilendirmede meme kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekti. Göktepe, “Meme kanseri şu anda dünyada en sık görülen kanser oldu. Kadınlar arasında her zaman birinci sıradadır. Süt kanalları ve süt bezlerinden kaynaklanır, buradaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile meme kanseri oluşur. Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor, yüzde 50’si 50 yaş altındakilerde görülüyor. Erken tanıyla beraber bu hastalıktan kurtulmak kolay” ifadelerini kullandı.

Başkan Gümrükçü: “Her zaman yanlarındayız”

Eğitimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirmek, erken tanının hayat kurtardığını anlatmak, meme kanserini erken evrede tespit etmek amacıyla kadınlara kendi kendine meme muayene eğitimi vermek, dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınları tarama programlarına dahil ederek varsa meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesini sağlamak ve teşhis konulan kadınların yanlarında olarak onlara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu anlamda gösterdikleri iş birliğinden ötürü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneğine teşekkür ediyorum. Toplum sağlığını korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) kanser tarama testlerinden geçmeleri sağlanacak.