Çiğli Belediyesinden kandil simidi ve sıcak çorba ikramı

Çiğli Belediyesi tarafından, Regaip Kandili dolayısıyla ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm camilerde ve Kasaplar Meydanında kandil simidi dağıtıldı. Günün erken saatlerinde işe giden vatandaşlara için de Kasaplar Meydanı ve İzban Aktarma Merkezi’nde sıcak çorba servisi yapıldı.

Manevi değerleri yaşatmak amacıyla böyle bir uygulama düzenlediklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, kültürel ve manevi açıdan önemli olan bu günde Kasaplar Meydanı ve camilerde vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. Bu uygulamamızın yanı sıra sabahın erken saatlerinde soğuk havada işe giden emekçilerimizi de unutmadık. Kasaplar Meydanında ve İzban Aktarma Merkezi’nde sıcak çorba servisi yaptık. Regaip Kandilinin tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın kandili mübarek olsun” dedi.