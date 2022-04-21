Çiğli Belediyesinden kadınlara dijital okuryazarlık semineri

Çiğli Belediyesi, kadınların yeni medya ortamını etkin bir şekilde kullanması ve içerik okuması yapabilmesi amacıyla dijital okuryazarlık semineri düzenledi.

Kadınlara yönelik hayata geçirdiği hizmet ve projelerle dikkat çeken Çiğli Belediyesi, son olarak kadınların yeni medya ortamını doğru ve verimli kullanabilmesi amacıyla dijital okuryazarlık semineri verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve iki gün süren seminere, Çiğlili kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, yeni medya ortamında ulaşılabilecek hizmetlerle ilgili teorik ve pratik eğitimi verildi. Yeni medya ortamının taşıdığı risk ve tehlikeler hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Başkan Gümrükçü: “Hedefimiz; her alanda güçlü kadın”

Kadınlara yönelik başlatılan dijital okuryazarlık eğitimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yeni medya ortamının insan hayatına sağladığı kolaylıklardan Çiğlili kadınların da yararlanması adına dijital okuryazarlık semineri düzenledik. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz öncülüğünde gerçekleştirilen seminerde, kadınların yeni medya ortamını bilinçli olarak kullanabilmelerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Kadınların ilgisi bizleri mutlu etti. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması adına hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.