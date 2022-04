Çiğli Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye hukuki destek

Çiğli Belediyesi, kadınlara yönelik işlenen şiddet olayları karşısında Çiğlili kadınları hukuki anlamında bilgilendirmek amacıyla "Kadın Hakları Buluşmaları" düzenledi.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit ve güçlü şekilde yer alması adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, bu anlamda önemli bir adım daha attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Evka-2 Cemevi’nde düzenlenen Kadın Hakları Buluşmasına; Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde görevli Av. Cansu Aktaş ve Av. Deniz Seyrek Tütüncübaşı konuşmacı olarak katıldı. Yoğun katılımın olduğu söyleşide, kadınların maruz kaldığı şiddet olayları karşısında sahip oldukları haklar ve izlemesi gereken yöntemlerle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Başkan Gümrükçü: "Her zaman yanlarındayız”

Kadınların şiddetle değil, gelişimle ve değişimle anılması gerektiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Son yıllarda hayli artan kadına yönelik şiddet olayları hepimizi derinden üzüyor. Bu sorunla mücadelede merkezi hükümet kadar yerel yönetimlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Çiğli Belediyesi olarak, kadına yönelik şiddetle amasız fakatsız mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede, kadınların hukuki haklarıyla ilgili bilgi sahibi olması adına Kadın Hakları Buluşmaları düzenliyoruz. Belediyemizde görevli avukat arkadaşlarımız, bu buluşmalarda kadınların merak ettiği her konuda kendilerini bilgilendiriyor. Kadın Hakları Buluşmalarımız önümüzdeki süreçte diğer mahallelerimizde de devam edecek. Ülkemizin kurtuluşunda ve kuruluşunda büyük emeği olan kadınların artık şiddetle değil fikirleriyle, ürettikleriyle ve toplumsal gelişimimize sağladığı katkılarla anılması gerekiyor. Çiğlimizin emektar kadınları rahat olsun. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.