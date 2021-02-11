Çiğli Belediyesinden Harmandalı bölgesine imar müjdesi

Çiğli Belediyesi uzun yıllardır çözüm bekleyen Harmandalı bölgesinin imar sorununu yüzde 60 oranında çözüme kavuşturacak imar planı düzenlemesini belediye meclisinde görüştükten sonra onanması için İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderdi.

Harmandalı bölgesinde ikamet eden vatandaşların yakından takip ettiği imar sorununu büyük oranda çözüme kavuşturacak önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülüp onaylandıktan sonra iki etap halinde çalışmaları devam eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 1/1000 ölçekli 1. Bölgesinin (Güney Kesimi) Harmandalı Revizyon İmar Planı tamamlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi. Pazar alanı, ibadet yeri alanı, sağlık tesisi, eğitim tesisi ve sosyal ve kültürel tesis alanlarının belirlendiği bu düzenlemenin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması durumunda Harmandalı bölgesinin imar sorunu %60 oranında çözüme kavuşacak. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2. Bölgenin (Kuzey Kesimi) revizyon imar planı çalışmalarını da en kısa zamanda sonuçlandırılarak Büyükşehir Belediyesine gönderileceklerini ifade etti.

Başkan Gümrükçü: “Sorun varsa Çözüm de var”

Çiğli’yi çözülememiş sorunlarla değil ürettiği projelerle anılacak bir kent hüviyetine kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Harmandalı bölgemizin uzun yıllardır kronikleşmiş imar sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığımız geniş kapsamlı çalışmamızın ilk ve önemli kısmını tamamladık. İki bölgeye ayırarak çalıştığımız düzenlemenin 1. Bölge revize planlarını Büyükşehir Belediyemize gönderdik. Kuzey Kesimi olarak adlandırdığımız 2. Bölge için de çalışmalarımız sürüyor. O planları da en kısa sürede tamamlayarak Harmandalı sakinlerimizi artık bu sorundan tamamen kurtaracağız. İmar düzenlememiz bütünüyle tamamlandığında Harmandalı bölgesi kültürel ve sportif aktivitelerin merkezi olacak. Uzun yıllardır süregelen sorunlarımızı çözüme kavuşturarak, Çiğlimizi projeler üreten, atılım yapan ve herkesin yaşamak isteyeceği bir kent haline getireceğiz” dedi.