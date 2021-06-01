Çiğli Belediyesinden fenilketonüri hastalarına düşük proteinli gıda desteği

Çiğli Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fenilketonüri hastalarına düşük proteinli glütensiz besinlerden oluşan gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Çiğli Belediyesi, örnek bir dayanışma uygulamasına imza attı. Daha önce ilçede ikamet eden Çölyak hastalarına yönelik glütensiz gıda kolisi desteğinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, son olarak fenilketonüri hastalarına özel hazırlanan ve içerisinde düşük proteinli; glütensiz şerit makarna, mantı makarna, domates çorbası, ezogelin çorbası, un, sürülebilir çikolata, çikolatalı kurabiye, çikolatalı gofret ve çilekli gofret bulunan gıda kolilerini ailelerin evlerine teslim etti.

Başkan Gümrükçü: "Kimseyi yalnız hissettirmeyeceğiz"

İhtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra ilçemizde ikamet eden ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşımızın temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak adına gıda kolisi desteğinde bulunuyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Çölyak ve Fenilketonüri rahatsızlıkları gibi bazı özel durumları olan vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ardından fenilketonüri hastalarına da beslenme şartlarına uygun ürünlerden oluşan gıda kolisi desteğinde bulunduk. Tüm bu hizmetlerimizin tek bir amacı var, o da tüm Çiğlililere zorda kalsam bile Çiğli Belediyesi benim yanımda duygusunu hissettirmektir" dedi.

Belediye, geçtiğimiz aylarda da fenilketonüri hastaları için hazırlanan gıda kolilerini hastalara ulaştırmıştı.