Çiğli Belediyesinden Dünya Temizlik Gününe destek

Çiğli Belediyesi ekipleri, Dünya Temizlik Günü sebebiyle 180 ülkede “Lets Do It” sloganıyla başlatılan temizlik hareketi kapsamında detaylı çevre temizliği yaptı.

Çiğli’de, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturulacak bir uygulamaya imza atıldı. Ataşehir Mahallesi 8250 sokakta başlayan ve Semra Aksu Caddesi boyunca devam eden temizlik hareketine; Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, gönüllü vatandaşlar, üniversite öğrencileri ile Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik personelleri katılım gösterdi. Etkinlik boyunca yollar, caddeler, kaldırımlar, çöp kenarları ve boş araziler dip bucak temizlendi.

Başkan Gümrükçü: "Toplumsal bir alışkanlık olmalı"

2008 yılında Estonya’da başlatılan bu temizlik hareketine Çiğli’de sağlanan katılımın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğli’de çevre temizliği konusunda bir zihniyet ve alışkanlık oluşturmak için çalışıyoruz. Her hafta farklı bir mahallemizde ‘Biz Temiz İnsanlarız Kentimizi Seviyoruz’ sloganıyla çevre temizliği yapıyoruz. Sahil şeridimizi periyodik olarak temizliyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz aracılığıyla, çocuklarımıza yönelik çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, çevre temizliği çalışmalarının yılın yalnızca bir günü gerçekleştirilen bir etkinlik olmasının ötesinde toplumda sürekliliği olan bir alışkanlık haline gelmesi. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.