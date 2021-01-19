Çiğli Belediyesinden çevre dostu enerji tasarrufu

İzmir’de Çiğli Belediyesi tarafından, çevre kirliliği ile mücadeleye destek vermek amacıyla 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, toplanan atıkların doğaya karışmadan geri dönüşüme kazandırılması sağlanarak 12.720.417 Kwh enerji tasarrufunda bulunuldu.

Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, "Sıfır Atık" ilkesiyle kent genelinde başlatılan çalışmaların ilk bir yıllık sürecinde; bin 525 ton kağıt, 2 bin 664 ton cam, bin 145 ton plastik ve 382 ton metal atık toplandı. Bu çalışmaların sonucunda, 25 bin 925 adet ağacın kesilmekten kurtarıldığı vurgusu yapıldı. Yine 12.720.417 Kwh enerji tasarrufu, 3 bin 664 kg ham madde tasarrufu ve 18 bin varil petrol tasarrufu sağlandı. Öte yandan, belediyenin katı atık depolama kapasitesinde 10 bin 959 metreküplük bir kullanım alanı oluşturuldu. Bu tasarruf hamlelerinin yanı sıra ciddi miktarda sera gazının doğaya salınımının da önüne geçilmiş olduğu ifade edildi.

Başkan Gümrükçü: "Enerjiden tasarruf geleceğe yatırımdır"

Atıkların doğaya karışmadan geri dönüşüme dahil edilmesinin enerji tasarrufuna önemli katkısı olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sağlıklı bir yaşam sürmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerji kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. Geride bıraktığımız 2020 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz aracılığıyla atıkların toplanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu sayede enerji ve hammadde kalemlerinde ciddi miktarda tasarrufta bulunduk. Döngüsel ekonomi modelini hayata geçirerek bütçemizin giderlerini azalttık. Sera gazının atmosfere salınımını engelleyerek iklim değişikliğine etkisini minimalize etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirildikten sonra Çiğli Belediyesi olarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık. Yeni yılda da çalışmalarımıza bu bilinçle devam ederek hem daha az maliyetle daha fazla hizmet üretecek hem de doğamızı zararlı atıklardan koruyacağız" dedi.