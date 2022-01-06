banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Çiğli Belediyesinden 2 yılda üst yapı atağı

Çiğli Belediyesi, son iki yılda 225 bin 696 metrekare parke taşı yol, 45 bin metrekare parke taşı kaldırım, 4 bin 666 metrekare beton yol ve 5 bin 200 ton asfaltlama çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

İZMİR 06.01.2022, 13:44
Çiğli Belediyesinden 2 yılda üst yapı atağı

Çiğli Belediyesi, son iki yılda 225 bin 696 metrekare parke taşı yol, 45 bin metrekare parke taşı kaldırım, 4 bin 666 metrekare beton yol ve 5 bin 200 ton asfaltlama çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çiğli Belediyesi, üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, 2020 ve 2021 yıllarında 225 bin 696 metrekare parke taşı yol, 45 bin metrekare parke taşı kaldırım ve 4 bin 666 metrekare beton yol yapıldı. Yapılaşmanın devam ettiği mahallelerde 70 yeni sokak açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

2 yılda 5 bin 200 ton asfalt serildi

2020 yılında kent genelinde bin 500 ton asfaltlama çalışması yapan Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde yoğun olarak devam eden doğalgaz, internet gibi altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollara hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla komşu ilçesi olan Karşıyaka Belediyesi ile iş birliği yaptı. Asfalt için gerekli malzemeleri tedarik eden Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Belediyesinin Şantiye Tesisindeki Asfalt Plentini kullanarak ihtiyaç duyduğu asfaltı temin etmeye başladı. Ağırlıklı olarak altyapı çalışmalarının devam ettiği mahallelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında, 2021 yılında 3 bin 700 ton olmak üzere son iki yılda 5 bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Koordinasyon Gümrükçü’de

Öte yandan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçede altyapı çalışmalarında bulunan şirketlerin yöneticileriyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Toplantıda, vatandaşların belediyeye ilettiği şikayetleri yöneticilerle paylaşan Gümrükçü, altyapı çalışmalarının yeni yılda Çiğli Belediyesinin öncülüğünde koordineli bir şekilde sürdürüleceğini vurgulamıştı.

“Kesintisiz ve güvenli bir yaşam sunacağız”

Vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştırmak adına üst yapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve gelir gelmez vatandaşlarımızın her gün yaya veya araçla kullandıkları sokakları, caddeleri ve kaldırımları kullanışlı ve güvenli hale getirmek amacıyla üst yapının sıkıntılı olduğu noktaları belirledik. Daha sonra aciliyet durumuna göre çalışmalarımıza başladık. Fen işleri Müdürlüğümüz geride bıraktığımız iki yılda önemli rakamlarda parke taştan yol ve kaldırım, beton yol ve asfaltlama çalışması yaptı. Çiğli, İzmir’de yapılaşmanın hızlı olduğu ilçelerin başında geliyor. Buna bağlı olarak altyapı çalışmalarının üst yapıya yönelik sıkıntılar oluşturduğu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu duruma önlem almak amacıyla komşu ilçemiz olan Karşıyaka Belediyesi ile asfalt tedariki konusunda iş birliği yaptık. İlçemizde altyapı çalışmalarında bulunan şirketlerinin yöneticileri bir araya geldik. Yeni yılda altyapı ve üst yapı çalışmaların koordinasyonunda bizzat yer alarak vatandaşlarımızın günlük yaşantısının sekteye uğramasına izin vermeyeceğim” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8