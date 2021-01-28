Çiğli Belediyesi veterinerlik hizmetlerinde rekor artış

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Covid-19 salgınıyla mücadele içerisinde geçen 2020 yılında ilçe sınırları içerisinde yaşayan sokak sakinlerinin barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hayata geçirdiği hizmetlerde rekor artışa imza attı.

Göreve gelir gelmez bir sokak sakini ile Hayvan Hakları Sözleşmesi imzalayarak ülkemizde ve dünyada bir ilke imza atan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ağır pandemi koşullarında sokak sakinlerinin temel ihtiyaçlarının eksiksiz yerine getirilmesi noktasında sürdürülen çalışmalara öncülük etti. Belediye çalışanları ve vatandaşların hayvan sevgisini pekiştirmek adına her ayın ilk cuma günü “Çiğli Belediyesinde Patili Bir Gün” etkinliği ile bir ilke imza atarak kamu kurumunda ortak yaşama fırsat tanıdı. Covid-19 salgınına karşı halk sağlığını korumak amacıyla yoğun bir mücadele verilen Çiğli’de, sokak sakinlerinin sağlık ihtiyaçları da ihmal edilmedi. 2018 yılı verilerine göre, yapılan toplam kısırlaştırma tedavisi 860 iken, Gümrükçü döneminin başlaması ile bu sayı 2019 yılında bin 154’e, 2020 yılında ise bin 613’e çıktı. Yine 2020 yılında bin 627 sokak sakinine kuduz aşısı yapıldı. 2018 yılında toplam 8 bin 166 klinik hizmeti verilirken, bu sayı 2019 yılında yüzde 14’lük bir artışla 10 bin 963’e, 2020 yılında ise 12 bin 487’ye yükseltildi.

Mama ve su desteğinde bulunuldu

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi kısıtlamalarının gölgesinde geçen 2020 yılında ilçe sınırları içerisinde sokak sakinlerinin beslenme ihtiyaçlarını özveriyle karşıladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında Çiğli genelinde 9 bin kg köpek maması ve 6 bin 750 kg kedi maması dağıttı.

Yaşam kaliteleri arttı

2020 yılı içerisinde devam eden çalışmalar kapsamında, sokak sakinlerinin barınma ihtiyacının karşılanması adına 2 bin adet plastik kedi evi, 50 adet ahşap kedi evi ve 12 adet köpek kulübesi kentin farklı noktalarına bırakıldı. Sağlıklı beslenme koşullarının sağlanması amacıyla da 2 bin adet kedi mama kabı, bin adet köpek mama kabı, 200 adet manuel suluk ve PVC su borularından yapılan 50 adet mama kabı dağıtımında bulunuldu. Ayrıca kent genelinde sokak sakinlerini korumak ve farkındalığı artırmak üzere Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ile beraber 90 adet pankart asıldı. Su borularından yapılan 50 adet mama kabı kentin çeşitli yerlerine takılarak sokak sakinlerinin kullanımına sunuldu. Bu çalışmalarla beraber Çiğli’de yaşayan sokak sakinlerinin yaşam kalitesi artırılmış oldu.

“2021 yılında yeni projelerimiz ile fark sağlayacağız”

Tüm canlılara eşit hizmet üretmek adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Geride bıraktığımız 2020 yılında Çiğlili hemşerilerimizi Covid-19 salgınından korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu süreçte yaşamı paylaştığımız sokak sakinlerimizin ihtiyaçlarını da unutmadık. Veteriner işleri müdürlüğümüz aracılığıyla belirlediğimiz noktalara kedi ve köpek kulübeleri bıraktık. Düzenli olarak mama ve su dağıtımı yaptık. Ekiplerimizin kontrolleri sonucunda tedaviye ihtiyaç duyan sokak sakinlerimizi kliniklerimizde tedavi ettik. 2021 yılında sokak sakinlerimiz için hazırladığımız projelerimizle fark sağlayacağız. Çiğli’mizi tüm canlıların huzurla ve güvenle yaşayacağı bir kent haline getirebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.