Çiğli Belediyesi tiyatro tırı yola çıktı

Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibi, pandemi kısıtlamalarının sonra ermesinin ardından “Sihirli Kitap” adlı çocuk oyununu sergilemek üzere belediyeye ait tiyatro tırı ile ilçe genelinde turneye çıktı.

Çocukların kültür sanat etkinliklerinden uzak kalmaması adına pandemi döneminde de çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Çiğli’de, normalleşme sonrası tiyatro gösterimleri başladı. Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibi, belediyeye ait tiyatro tırı ile tüm mahalleleri gezerek Üzeyir Tavuş’un yazıp yönettiği “Sihirli Kitap” çocuk oyununun gösterimi için sahne alıyor. Güzeltepe Mahallesi ile başlayan gösterimlerin ikinci durağı 7 Temmuz Çarşamba günü Köyiçi ve Şirintepe Mahallesi olacak. Ağustos ayı sonuna kadar sürecek olan gösterimlerin detayları belediyenin sosyal medya hesapları ve billboardlardan halk ile paylaşılacak.

Başkan Gümrükçü: “İlk oyun çocukların”

Salgın kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte ilk tiyatro gösterimini çocuklara yönelik gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İki yılı aşkın süredir devam eden pandemi dönemi en çok çocuklarımızı etkiledi. Bu süreçte arkadaşlarından, eğitimlerinden, sportif ve kültürel aktivitelerinden uzak kaldılar. Çiğli Belediyesi olarak, kısıtlamaların kalmasıyla birlikte çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. Belediye çocuk tiyatrosu ekibimiz, hazırladığı ‘Sihirli Kitap’ tiyatro oyununu tüm mahallelerimizde sergileyecek. Çocuklarımızı, şölen havasında geçecek tiyatro gösterimlerimize bekliyorum” dedi.