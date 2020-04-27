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Çiğli Belediyesi sivrisinekle mücadeleye hız verdi

ÇİĞLİ BELEDİYESİ, KENT SAKİNLERİNİN RAHAT BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİRMESİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDE SİVRİSİNEK VE HAŞERE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Çiğli Belediyesi sivrisinekle mücadeleye hız verdi

ÇİĞLİ BELEDİYESİ, KENT SAKİNLERİNİN RAHAT BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİRMESİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDE SİVRİSİNEK VE HAŞERE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:18
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Çiğli Belediyesi sivrisinekle mücadeleye hız verdi

Çiğli Belediyesi, kent sakinlerinin rahat bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla ilçe genelinde sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladı.

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, yaz mevsimin yaklaşmasıyla artan sivrisinek ve haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, yeşil alanlar ve dere yatakları başta olmak üzere tüm mahallelerde düzenli olarak ilaçlama yapıyor. İlaçlama çalışmalarının havaların iyice ısınmadan yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri ise, sivrisinek derdi olmadan bir yaz mevsimi geçirecekleri için Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve belediye emekçilerine teşekkür etti.

“Yeşil alan ve dere yataklarında yoğun ilaçlama yapıyoruz”

Yaz mevsiminin yaklaşması nedeniyle sinek ve haşere ilaçlama çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Gümrükçü, “Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla çoğalan sivrisinek ve haşerelere karşı tedbirlerimizi erkenden aldık. İlaçlama ekiplerimiz, çalışmalarını tüm mahallelerimizde sürdürüyor. Özellikle sivrisinek ve haşerelerin yuvalanma yerleri olan yeşil alanlar ve dere yataklarını özenle ilaçlıyoruz. Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte, zamanlarının büyük çoğunluğunu evlerinde ve balkonlarında geçiren vatandaşlarımızın rahat bir yaz sezonu geçirmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

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