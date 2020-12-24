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Çiğli Belediyesi salgın, deprem dinlemedi vatandaşa hizmet etti

Çiğli Belediyesi, ülkemizde ilk vakaları Mart ayında görülen Covid-19 salgını ve Ekim ayında meydana gelen yıkıcı İzmir depreminin yaşandığı zorlu 2020 yılında Çiğli ve çevre ilçelerden vatandaşların gıda, giyim, hijyen ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak adına gösterdiği dayanışma ile büyük takdir topladı.

İZMİR 24.12.2020, 16:17
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Çiğli Belediyesi salgın, deprem dinlemedi vatandaşa hizmet etti

Çiğli Belediyesi, ülkemizde ilk vakaları Mart ayında görülen Covid-19 salgını ve Ekim ayında meydana gelen yıkıcı İzmir depreminin yaşandığı zorlu 2020 yılında Çiğli ve çevre ilçelerden vatandaşların gıda, giyim, hijyen ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak adına gösterdiği dayanışma ile büyük takdir topladı.

2020 yılında hayata geçirdiği hizmet ve projelerle ulusal ve uluslararası alanlarda adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, geride bırakılan 2020 yılına dair yaptığı değerlendirmede Çiğli Belediyesi’nin vatandaşlara sunduğu hizmet ve destekler ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

2020 yılının tüm insanlık için oldukça sıkıntılı geçtiğini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Yaşadığımız doğal afetler ve salgın hastalıklar ile geriye dönüp baktığımızda 2020, hatırlamak istemeyeceğimiz bir yıl oldu. Çiğli Belediyesi olarak, tüm bu zorluklar içerisinde dahi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için özveriyle çalıştık. Özellikle deprem zamanı ve pandemi döneminde 7 gün 24 saat aralıksız olarak hizmet sunduk. Toplum sağlığını korumak adına maske, eldiven ve siperlik dağıtımı yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hijyen kitleri dağıttık. İbadethaneleri steril kılmak adına 60 bin adet tek kullanımlık seccade hediye ettik. Dezenfekte çalışmaları yürüttük. Yaşlı ve engelli bireylerimizin ikamet ettiği 350 evde detaylı temizlik çalışmasında bulunduk. Salgınla mücadele konusunda vatandaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirdik” dedi.

“Mutfağı unutmadık”

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların mutfak ihtiyaçlarına da destek olduklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, “Bir hanenin mutluluğunda mutfak çok önemli bir etkendir. Bu bilinçle 960 haneye tüp desteğinde bulunduk. 5 bin 900 gıda kolisi, 3 bin 150 kahvaltı kolisi dağıttık. Covid-19 salgınına yönelik yayınlanan genelge kapsamında kapatılan işletme sahibi ve çalışanlarına gıda kolisi yardımında bulunduk. Evinde yemek yapma durumu olmayan vatandaşlarımıza 99 bin 118 öğün sıcak yemek, 11 bin öğün sıcak çorba servisi yaptık. İlçemizde bulunan üniversitede okuyan öğrencilerimize final haftasında 2 bin 500 adet sıcak çorba ikram ettik. Muharrem ayında 5 bin vatandaşımıza paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Aşure dağıttık. Yaşadığımız elim deprem sonrası çadır kentlerde kalan komşularımıza 3 bin öğün sıcak çorba ve sıcak yemek servisi yaptık. Halkımız ile el ele vererek ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdik. İlçemiz sınırları içerisindeki pazar yerlerine kurduğumuz ‘İmece Panosu’ ile vatandaşlarımızın bağışta bulunduğu taze sebze ve meyveleri günlük olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Bu hizmetimizin yanı sıra Kurban Bayramında kurban kesim noktalarına kurduğumuz dayanışma standına bağışlanan kurban etlerini ilçemizde ikamet eden 200 dar gelirli ailemize ulaştırdık” diye konuştu.

“Bebeklerimize ilk hediyelerini verdik”

Türlü zorluklar ile mücadele içerisinde geçen 2020 yılında dünyaya gözlerini Çiğli’de açan bebeklere ilk hediyelerini Çiğli Belediyesi olarak kendilerinin verdiğini belirten Başkan Gümrükçü, “İçerisinde temel malzemelerin yer aldığı 450 bebek çantasını gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretlerinde ebeveynlere teslim ettik. İlkokul ve ortaokulda eğitim gören 600 çocuğumuza okul çantası hediye ettik. Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek gençlerimizi, içerisinde kişisel bakım malzemelerinin yer aldığı asker çantası ile uğurladık. Kentimizi tüm yurttaşlarımız için yaşanabilir kılmak adına 26 adet manuel ve 5 akülü olmak üzere 31 adet tekerlekli sandalye ve 50 adet beyaz baston dağıtımı yaptık. 2020 yılında gösterdiğimiz azim ve kararlılıkla 2021 yılında da Çiğlimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni yıldan en büyük temennim; tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesidir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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