Çiğli Belediyesi Mülteci Danışma Ofisi açıldı

Çiğli Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda Mülteci Danışma Ofisini hizmete açtı.

Dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme, hobi kursları ile hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verildiği Çiğli Belediyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde, Mülteci Danışma Ofisi de hizmete girdi.

Açılışta; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz, Acil Durum Koordinatörü David Savard, İyileştirme ve İstikrar Proje Müdürü Mohanad Amee, İyileştirme ve İstikrar Proje Destek Görevlisi Noor AL-HASHIMI, İzmir Ofis Müdürü Pınar Genç Akçakaya, Kıdemli Proje Asistanı (Psikososyal Destek) Ayşe Kaplan, Saha Mühendisi Semir Reyhan yer aldı. Açılış töreninin ardından Kadın Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunan heyete hizmet ve faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.

Başkan Utku Gümrükçü: “Adil ve eşit hizmet ilkesiyle hareket ediyoruz”

Açılış ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sosyal ve toplumcu belediyecilik anlayışımız doğrultusunda; ırk, din, mezhep ayrımı yapmaksızın ilçemizde yaşayan herkese eşit hizmet sunmak için çalışıyoruz. Suriye’de yaşanan savaştan kaçıp ilçemize sığınan resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 7 bin mülteci var. Mültecilerin yüzde 60’ı çocuk. Büyük travmalarla ülkemize geldiler. Biz maddi imkanları kısıtlı bir belediyeyiz; ancak dayanışma duygusu yüksek insanlarız. IOM’un desteği ile Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’mizde hizmete açtığımız Mülteci Danışma Ofisinde mültecilerin ihtiyaçları ve entegrasyonu noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Yaşanan savaş ve iç kırışıklıkların bir an önce sona ermesini ve herkesin öz yurdunda mutlu bir şekilde yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.