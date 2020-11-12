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Çiğli Belediyesi kendi çiçeğini üretiyor

ÇİĞLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, İLK OLARAK YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİNDE KENT GENELİNDEKİ; PARK, BAHÇE, ORTA REFÜJ, SOKAK VE CADDE KENARLARINDAKİ YEŞİL ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE; MENEKŞE, KASIMPATI, GAZANYA VE SIKLAMEN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İZMİR 12.11.2020, 14:27
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Çiğli Belediyesi kendi çiçeğini üretiyor

Çiğli Belediyesi Şantiye Tesisinde bulunan serada, kentin yeşil alanlarında kullanılacak mevsimlik çiçek üretimine başlandı.

Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, ilk olarak yaklaşan kış mevsiminde kent genelindeki; park, bahçe, orta refüj, sokak ve cadde kenarlarındaki yeşil alanlarında kullanılmak üzere; menekşe, kasımpatı, gazanya ve sıklamen üretimi gerçekleştirildi. İlerleyen süreçte belediyenin peyzaj çalışmalarında kullanılacak çiçek üretiminin de startı da verildi.

Belediye serasında başlattıkları çiçek üretimiyle önemli oranda bir tasarruf sağladıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kentimizin yeşil alan kapasitesini artırmak ve göze hoş gelen bir görünüm kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımıza devam ederken ekonomimizin sürdürülebilir olmasına da özen gösteriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, orta refüj, kavşaklar ile sokak ve caddelerimizin kenarlarında yer alan yeşil alanlarda kullanmak üzere kendi çiçek üretimimize başladık. Bu proje ile hem kentimizin yeşil alan dokusuna renk katacak hem de giderlerimizden tasarruf edeceğiz” dedi.
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