banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den greve ilişkin açıklama geldi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 829 işçinin greve gitmesine ilişkin bir açıklama yaparak, önerilen teklifleri paylaştı. "Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz" diyen Gümrükçü, sendikanın teklifleri kabul etmediğini anlatarak, "Aynı sendika, daha dün İzmir’de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken, Çiğli’de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür" dedi.

İZMİR 09.04.2022, 16:00
Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den greve ilişkin açıklama geldi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 829 işçinin greve gitmesine ilişkin bir açıklama yaparak, önerilen teklifleri paylaştı. "Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz" diyen Gümrükçü, sendikanın teklifleri kabul etmediğini anlatarak, "Aynı sendika, daha dün İzmir’de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken, Çiğli’de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür" dedi.

Çiğli Belediyesinin şirketi Çibel A.Ş. ile işçilerin bağlı bulunduğu Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube arasında süren, 829 işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinden anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine işçiler greve çıktı.

Konuyla ilgili Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’den bir açıklama geldi. Gümrükçü, “SODEMSEN ile belediyemizde örgütlü olan DİSK’e bağlı Genel İş 8 No’lu Şubesi arasında uzun zamandır devam eden Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamıştır. Bunun sonucunda Çiğli Belediyesi emekçileri, grev kararı almıştır. Aşağıda açıklayacağımız belediyemizin sözleşme teklifinin, kamuoyuna ‘sefalet ücreti’ olarak anlatılması ve sözleşmeye dair yorum yapanlar için açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu açıklama bir ön bilgilendirme amaçlıdır” dedi.

"Yaptığımız teklifin sonucunda Çiğli Belediyesi’nde ortalama maaş 11 bin TL olacaktır"

Gümrükçü, Çiğli Belediyesi ÇİBEL şirketinde hali hazırda en düşük işçi maaşının net 6 bin TL olduğunu, bu maaşa ise net 2 bin 137 TL artış önerildiğini söyledi.

Başkan Gümrükçü, “Böylece en düşük işçi maaşı ortalama net 8 bin 137 TL olmaktadır. Buna yıllık ikramiye ve yan haklar da dahil edildiğinde net 9 bin 700 TL olmaktadır. En yüksek grubun işçi maaşı ise hali hazırda net 8 bin TL’dir. Bu maaşa net 2 bin TL artış önerilmektedir. Böylece en yüksek grubun işçi maaşı ortalama net 10 bin TL olmaktadır. Bu rakama yıllık ikramiye ve yan haklar dahil edildiğinde net 11 bin 900 TL olmaktadır. Sonuç olarak yaptığımız teklifin sonucunda Çiğli Belediyesi’nde ortalama maaş 11 bin TL olacaktır” dedi.

“Aynı sendika, daha dün İzmir’de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza attı”

Utku Gümrükçü, “Belediye tarafınca ikinci yıl ücret zammı için de, her türlü risk göze alınarak enflasyon (TÜFE) önerilmiştir. Buna karşın sendika, (ÜFE+TÜFE)/2+2 şeklinde, farklı bir formülasyon önermektedir. Bugünün koşullarında enflasyon (TÜFE) yüzde 61 iken sendikanın önerdiği formül yüzde 90’a denk gelmektedir. Bu teklifle, Çiğli Belediyesinde 2023 yılı için ortalama maaş yaklaşık 20 bin TL civarına tekabül etmektedir. Aynı sendika, daha dün (8 Nisan), İzmir’de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken, Çiğli’de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür” şeklinde konuştu.

"Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz"

“Bugüne dek pandemi koşulları ve ardından yaşanan ekonomik krize rağmen hizmetlerimizi ve emekçilerimizin ödemelerini hiçbir zaman aksatmadık” diyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunları söyledi:

“Evet, ülkemizde her geçen gün derinleşen ekonomik kriz olduğu bir gerçektir; fakat bu enflasyonist ortamın ve krizin sorumlusu Çiğli Belediyesi değildir. Unutulmamalıdır ki ekonomik kriz, bütün kurumları etkilemektedir. Emekçilerimiz gibi Çiğli Belediyesi de mağdur olan taraftır. Çiğli halkının, tarafımıza vermiş olduğu yetki çerçevesinde geçmişten gelen yüklü borçlara, iller bankasından her ay yapılan yaklaşık yüzde 40 kesintiye rağmen tasarruf tedbirleri uygulayarak ve gelir artırıcı çalışmalarla kamu görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bütün bunların yanında krizle birlikte belediyemizin giderleri de artmasına rağmen masadan kalkan taraf olmamaya özen gösterdik ve öyle de oldu. Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikasının (SODEMSEN) yetkilileri ve şirket yöneticilerimizin bütün iyi niyet ve çabalarına rağmen bu duruma gelmesine üzüldüğümü belirtmek isterim. Çiğli emekçisi de Çiğli halkı da kıymetlimizdir. Pandemi döneminde olduğu gibi iki elin parmaklarını geçmeyen Çiğli dışından gelen şebekeyi de yandaş basın ile iş birliği içinde olanları da biliyoruz. Değişime direnenleri de kurumumuz içinde feodal ilişkileri kullanmaya çalışanları da biliyoruz. Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz.”

"Emekçilerimizden ricam Çiğli dışından gelenlerin güzel Çiğlimizi karıştırmalarına izin vermeyin"

Gümrükçü, şöyle devam etti:

“Bu kenti sırtında taşıyanları da bu kentin sırtından geçinenleri de biliyoruz. Biz kenti sırtında taşıyanlarız ve bu bilinçle sabahın altısında bizimle mesaiye başlayan emekçilerimizin hakkını teslim ediyoruz. Siyaseten zarar vereceğini düşünenler bilsinler ki seçim arifesini fırsat bilerek yapacakları ile Çiğli halkına ve emekçilerine zarar vermelerine asla izin vermeyeceğiz. Çiğli Belediye Başkanı olarak bir kez daha altını çiziyorum ki; alın teri ve emek bizler için kutsaldır. İşine sahip çıkan, emeğiyle çalışıp, Çiğli halkına hizmet eden hiçbir arkadaşımızın kaygılanmasına gerek yoktur. Emekçilerimizden ricam Çiğli dışından gelenlerin güzel Çiğlimizi karıştırmalarına izin vermeyin. Halkımız da verdiğimiz sözlerden geri adım atmayacağımıza emin olmalıdır. Çiğli halkından grev günlerinde yaşanacak aksaklıklar nedeniyle anlayış beklediğimi belirterek hak arama mücadelesi veren sendikalardan da bütün alanlarda aynı kararlılıkta mücadele etmelerini talep ediyorum.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:44
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 32 61
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Kayserispor 32 41
15. Gaziantep FK 31 40
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 32 27
19. Rizespor 32 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 29 39
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 29 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 29 36
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 30 28
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 31 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 31 31
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
21°
açık