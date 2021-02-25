Çiğli Avrupa’dan ödüle doymuyor

Hayata geçirdiği hizmet ve projelerle iki yıldır Avrupa vitrinine çıkan Çiğli Belediyesi, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen “Avrupa Yerel Demokrasi Sertifikası” ödülünü 2020 yılının ardından 2021 yılında da kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Çiğli Belediyesi, 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa Yerel Demokrasi Sertifikası ödülünü ikinci kez kazandı. 2020 yılı içerisinde hayata geçirilen İşte Çiğli projesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen online spor ve konser etkinlikleri, sportif yatırım ve planlamalar ile katılımcı demokrasi uygulamaları ödülün kazanılmasında etkili oldu. Çiğli Belediyesi Avrupa Konseyi tarafından 26 Mart tarihinde düzenlenecek koordinasyon toplantısının ardından ödülünü alacak.

Başkan Gümrükçü: “Şeffaf ve katılımcı anlayışımız fark oluşturdu”

Ortak akılla hayata geçirildikleri hizmet ve projelerin ödülün Çiğli’ye ikinci kez gelmesi noktasında fark oluşturduğunu ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Göreve gelirken ‘yaptım oldu’ zihniyetini kaldırarak kentimizin geleceği için alınacak her kararı istişare ve iş birliği içerisinde alacağımızın sözünü vermiştik. Düzenlediğimiz 500 gün sunumlarımızla da bu sözümüzü yerine getirdik. Çiğli’mize kazandırdığımız hizmet ve projeleri tüm detaylarıyla siyasi parti örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, dernek ve vakıf temsilcilerine, belediye personellerimize anlattık. Görüş, öneri ve şikayetlerini dinledik. Gelen bu önerileri dikkate alarak hizmet etmeye devam ettik” dedi.

“Kaliteli eğitim için çalışıyoruz”

Çiğlili çocuk ve gençlerin kaliteli eğitim alması amacıyla yoğun mesai yaptıklarını belirten Başkan Gümrükçü, “Covid-19 salgını toplum sağlığımızı olduğu kadar, çocuklarımızın eğitimini de olumsuz etkiledi. Bu süreçte öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması adına okul aile birliği yöneticileriyle düzenli olarak toplantılar yaptık. Atılması gereken adımları kararlaştırdık. Bunun yanı sıra ilçemiz sınırları içerisindeki okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını belirleyerek bir an önce karşılanması noktasında çalışmalarda bulunduk. Çocuklarımızın geleceğe rahat, güvenilir ve huzurlu bir ortamda hazırlanması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

İşte Çiğli istihdama destek ofisi

Temel Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yerel anlamda istihdama destek olmak adına İşte Çiğli ofisini kurduklarını söyleyen Gümrükçü, “İşsizlik sıkıntısı pandemi süreciyle birlikte iyice arttı. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin (AOSB) potansiyelini de doğru değerlendirmek için işverenler ile işbirliği yaparak İşte Çiğli istihdama destek ofisimizi kurduk. AOSB’nin yanı sıra çevre ilçelerden ve kentlerden firmalarla görüşmelerde bulunuyoruz. İşverenler ile iş arayan vatandaşlarımızı pandemi koşullarına da uygun olarak online platformda bir araya getiriyoruz. İş arayan vatandaşlarımıza CV hazırlama eğitimleri veriyoruz. Üniversite öğrencilerini iş yaşamına hazırlayacak eğitimler düzenliyoruz. Kentimizin genç nüfusu ile iş potansiyelini üretim kapasitesine doğru yansıtabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.