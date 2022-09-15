Çiğli Avrupa Hareketlilik Haftası’na hazır

Çiğli Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’nın birçok şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası’nı bu yıl da düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde “Çiğli Hareketleniyor” sloganıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında ilk olarak 17 Eylül Cumartesi günü Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün de katılımıyla Evka-6 Mahallesi ile Yakakent Mahallesi arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. 20 Eylül Salı günü Tuzla girişinden başlayarak flamingolar eşliğinde Kuş Cenneti’ne kadar bisiklet turu düzenlenecek. Kutlamalar 22 Eylül Perşembe günü “Trafiksiz Gün Etkinlikleri” ile devam edecek. 8211/11 sokakta scooter yarışları, sokak oyunları, çocuk ve yetişkin zumba gösterisi, yüz boyama atölyesi, resim heykel atölyesi ile çocuklar için tiyatro gösterimi yapılacak.

Başkan Gümrükçü: “Yürüyelim arkadaşlar”

Avrupa Hareketlilik Haftası’na dair açıklamalarda bulunan Başkan Utku Gümrükçü, “Hareketli yaşam kültürü ile sağlıklı ve akıllı ulaşım tekniklerini kentimizde yaygınlaştırmak adına dördüncü kez Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapacağız. Hareket etmek ve spor yapmak sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmalarıdır. Çiğli Belediyesi olarak, hemşehrilerimize dilediği branşta spor yapma imkanı sunmaya devam ediyoruz. Araç kullanımını azaltmak ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak için de çalışmalarımız sürüyor. Tüm İzmirlileri etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.