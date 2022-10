Çiğli, 6. Pati Dostları Festivaline hazır

Çiğli Belediyesi, hayvanseverler ile patili dostların bir araya geleceği 6. Pati Dostları Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek 6. Pati Dostları Festivali, 9 Ekim Pazar günü Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlenecek. Festivalde konser, tiyatro gösterimi, spor oyunları ve çeşitli yarışmaların yanı sıra sahiplendirme ve ücretsiz mama dağıtımı da yapılacak. Etkinlik saat 16.00’da başlayacak ve ücretsiz olacak.

Festivalle ilgili İzmirli hayvanseverlere çağrıda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bizler ortak yaşama inanan insanlarız. Her yeni güne aynı gökyüzü altında uyandığımız can dostlarımızı kendimizden farklı görmüyoruz. Barınma, beslenme ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamayı birincil vazifemiz kabul ediyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizdeki tüm canlıların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak yaşama kültürünün toplumumuzda daha fazla benimsenmesi için Pati Dostları Festivalimizin altıncısını düzenleyeceğiz. İzmirli tüm hayvanseverleri can dostlarıyla beraber festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.