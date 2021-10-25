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Çiğli 29 yıl sonra kent konseyine kavuştu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde, 29 yıl sonra belediye meclisinde oy birliğiyle yeniden kurulan Çiğli Kent Konseyinin 1. Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kent Konseyinin ilk Başkanı İbrahim İncesu oldu.

İZMİR 25.10.2021, 15:18
Çiğli 29 yıl sonra kent konseyine kavuştu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde, 29 yıl sonra belediye meclisinde oy birliğiyle yeniden kurulan Çiğli Kent Konseyinin 1. Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kent Konseyinin ilk Başkanı İbrahim İncesu oldu.

Pandemi şartları nedeniyle ertelenen Çiğli Kent Konseyinin 1. Genel Kurulu, Başkan Utku Gümrükçü, Kent Konseyi Onursal Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile Çiğli ve çevre kentlerden vatandaşların yoğun katılımıyla Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Başkan Gümrükçü: "Çiğli için tarihi bir gün"

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Gümrükçü, “Farklı siyasi görüşlere mensup kişileri Çiğlimizin geleceği için bir çatı altında buluşturmaya vesile olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Kanunen zorunlu olan; ancak uzun süredir ilçemizde bu anlamda bir adım atılmamış olan kent konseyini kurmuş bulunuyoruz. Kent konseyi, kentimizin kılcal damarlarından beslenen; kadını, genci, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarıyla herkesin Çiğli’nin geleceğinde söz sahibi olacağı bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürecek. Bu yapı, yerel demokrasinin, katılımcı yönetim anlayışının ve hak arama kültürünün geliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi noktasında Çiğlimize çok şey katacak. Çiğli Belediyesi olarak kent konseyinden öncelikli beklentimiz, uzlaşı ve katılımcılık kültürünün yaygınlaştırılmasına destek olmalarıdır. Bunun yanı sıra iş birliği içerisinde çalışarak hemşehrilerimizi hakları ve hukukları konusunda bilgilendirecek yerel demokrasi akademileri açacağız. Çocuk, genç ve kadın meclisleri kurarak demokrasi kültürünün güçlenmesine katkı sağlayacağız. ‘Çiğli Çocuklarını Okutuyor’ projemizi Kent Konseyi çatısı altında güçlendirerek devam ettireceğiz. Bu konuda İzmir’de örnek olacağız” dedi.

“Kent bahçeleri kuracağız”

Kent konseyi ile birlikte tarımsal üretimi artırmak istediklerini belirten Başkan Gümrükçü, “İlçemizin en önemi tarım merkezlerinden olan Sasalı ve Kaklıç’a beraber sahip çıkacağız. Bunun yanı sıra imar planlarımızda yeşil alan olarak belirlenen noktaları tarımsal üretime dahil etmek adına Kent Bahçeleri kuracağız. Toprağı, suyu, gübreyi ve fidanını vatandaşlarımıza vererek mahallelerinde üretime katkı sağlamalarına vesile olacağız. Böylece hem dayanışma kültürünü kuvvetlendireceğiz hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik pahalılık altında ezilmesine engel olacağız” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Prof. Dr. Adnan Akyarlı: “Çabalarıyla sürecin önünü açtı”

Kent konseyi çalışmalarının parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan seçici Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, “Kent konseyinin temelleri, 2019 yılı Ağustos ayında sivil toplumun önemini bilimsel açıdan ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen kent sempozyumunda atılmıştı. Akabinde gelişen pandemi şartları maalesef sürecin biraz yavaş ilerlemesine sebep oldu. Bu süreci başlatan ve gelişmesine katkı koyan Utku Gümrükçü Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kent Konseyi ile birlikte hayata geçirmek istediği uygulamaları Çiğli’nin geleceği açısından çok kıymetli buluyorum. Birçok Belediye Başkanının kendi lehine kullanmayı tercih edeceği öğrencilere burs projesini Kent Konseyine devredeceğini ifade ederek Türkiye’de bir ilke imza attı. Gösterdiği bu olgunluk için de ayrıca kutluyor ve alkışlıyorum” dedi.

Gerçekleştirilen 1. genel kurulda Çiğli Kent Konseyi Başkanlığına seçilen İbrahim İncesu, “Bana bu onuru yaşattıkları için tüm Genel Kurul üyelerimize teşekkür ederim. Asıl mücadelemiz bundan sonra başlıyor. Birlikte düşünüp, birlikte üreteceğiz. Çiğlimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

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