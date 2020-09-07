ÇİBEM’li öğrenciler üniversiteli oldu
ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM MERKEZİNDE (ÇİBEM) ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER, ZORLU PANDEMİ ŞARTLARINDA HAZIRLANDIKLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NDA SAĞLADIKLARI YÜZDE 74’LÜK BİR BAŞARI ORANI İLE KENTİN GURUR KAYNAĞI OLDU.
Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinde (ÇİBEM) öğrenim gören öğrenciler, zorlu pandemi şartlarında hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sağladıkları yüzde 74’lük bir başarı oranı ile kentin gurur kaynağı oldu.
Pandemi sürecinde okullara ve öğrencilere destek olmayı sürdüren Çiğli Belediyesi, eğitim alanında önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Covid-19 salgınının başından itibaren eğitim konusunda öğrencilerin yanında olarak eğitimi aksatmayan ÇİBEM, yine çok sayıda öğrenciyi üniversiteli yaptı. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlara göre öğrenciler; diş hekimliği, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik başta olmak üzere birçok farklı bölümde eğitim görme hakkını elde etti.
Başkan Gümrükçü: “Aileleri kadar mutluyuz”
Sınavda gösterdikleri başarıdan dolayı tüm öğrencileri tebrik eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Eğitim merkezimiz aracılığıyla gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz özellikle pandemi sürecinde büyük özveri ve fedakarlık örneği gösterdi. Öğrencilerimiz de önemli başarılar elde ederek istedikleri bölümleri kazandı. Ortaya çıkan bu başarıdan dolayı bizler de öğrencilerimizin aileleri kadar mutlu olduk. Hepsini tekrar kutluyor, üniversite hayatında başarılar diliyorum” dedi.
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