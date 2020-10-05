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ÇİBEM kapılarını açıyor

ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM MERKEZİ (ÇİBEM)'NDE, 2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI.

İZMİR 05.10.2020, 16:24
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ÇİBEM kapılarını açıyor

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ÇİBEM), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ön kayıt başvuruları alınmaya başlandı.

Her yıl yüzlerce öğrenciye üniversite kapılarını aralayan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında kapılarını öğrencilere açtı. Bu kapsamda, 8. ve 12. sınıflar ile mezun grupların ön kayıt başvurularının alınmaya başlandığı belirtildi. 8. ve 12. sınıflarda eğitim görecek öğrencilerden kayıt için öğrenci belgesi ve öğrenci ikametgah belgesi istenirken, mezun gurubu öğrencileri diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi ile kayıt yapabilecek.

Eğitime destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ÇİBEM aracılığıyla, Çiğlili gençlerimizin eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Covid-19 salgınına karşı gerekli tüm tedbirleri alarak yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da el ele vererek birçok öğrencimizin hayallerine kavuşmalarını sağlayacağız” dedi.

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