CHP’nin kuruluşunun 97. yılı Çeşme’de törenle kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97. kuruluş yıldönümü, sosyal mesafe kuralına uyularak, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen bir törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlama törenine, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan törende, CHP İlçe Başkanlığı çelengi, İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar tarafından Atatürk Anıtı’na sunuldu.

"İzmir, direniştir. İlk kurşundur. Hasan Tahsin’dir"

Törende bir konuşma yapan CHP İlçe Başkanı Kavasoğullar, partinin kuruluşunun 97. ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun ise 98. yılının kutlandığını belirterek, "İzmir, direniştir. İlk kurşundur. Hasan Tahsin’dir. Bir vatanın ve kahraman bir milletin özgürlüğe kavuştuğu kenttir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediyesi ve emanetidir. 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlu olsun" diye konuştu.

"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir"

Yedi düvele karşı yalın ayak, kazma kürekle, kadın erkek, çoluk çocuk verilen onurlu bir mücadele ile bağımsızlığı kazanılan yurtta bir süredir çok sıkıntılı günler yaşandığını ifade eden Kavasoğullar, "Bizler, bu toprakların güzel yürekli insanları, tüm farklılıklarımızı güçlü bağlarla birbirine ekleyip, zengin bir kültür inşa eden, binlerce yıllık bir öykünün mirasçılarıyız. Cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ve ulusal birliği sağlayan partidir. Hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir. Ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncülük etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, tek parti konumunun tüm olanaklarına karşın, çok partili rejime geçişi sağlayarak, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde de öncü misyonunu sürdürmüştür" şeklinde konuştu.

"Geldiğiniz gibi gideceksiniz"

CHP İlçe Başkanı Kavasoğullar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu millet, ’Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ışığında, aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüyor. Kurtuluş ve kuruluş ilkelerine döner umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97. yılı kutlu olsun. Bu ülkenin de, CHP’nin de tek kurtuluş yolu altı ilkedir. Yani Kemalizm. Atatürk ilkeleri tek ışığımız ve yol göstericimizdir. Siz biliyorsunuz: ’Geldiğiniz gibi gideceksiniz !’ Biz biliyoruz ki; ’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak!’ Kurtuluştan kuruluşa, kuruluştan aydınlık yarınlara Cumhuriyet Halk Partimiz; bu aziz milletin birleştirici gücü olmaya, adaleti, demokrasiyi, eğitimi, üretimi ile laik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmaya, ulusunun umudu olmaya devam edecek. CHP herkes için var. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

"CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişiminin öncüsü olmuştur"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bir konuşma yaparak, "Bugün güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci, ulusal bağımsızlığımızın temel gücü Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 97’nci yıldönümü. Bu iki büyük onuru bizlere yaşatan, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’mızda vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk, henüz Kurtuluş Savaşı’mız sürerken, ulusal bağımsızlığımızın ve toplumsal aydınlanmamızın temel adımlarını belirlemiş, partimizin kuruluş prensiplerini, ’barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan, Halk Fırkası adıyla bir siyasi parti kurmak niyetindeyim’ diyerek ifade etmiştir. Halkçılık, Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik temel ilkeleriyle kurulan Cumhuriyet Halk Partimiz, o günden bugüne Kemalist devrimlerden, ulusal egemenliğimizden, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, her alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişiminin öncüsü olmuştur" diye konuştu.

"Mutlu bir gelecek inşa etmenin tek anahtarı"

Belediye Başkanı Oran, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu ülkenin aydınlık gençleri, bizden bayrağı alarak, aynı yolda emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği devrimlerle, saltanatı kaldırarak, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden, herhangi bir ferdin veya zümrenin üstünlüğünü reddeden, eğitim seferberliği ile halkın aydınlanmasının önünü açan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan, ekonomik bağımsızlık hedefi ile sanayi devrimini gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk’ün, partimizin altı okunda vücut bulan Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik ve Devrimcilik ilkeleri, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin tartışılmaz yol haritasıdır. Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin tüm fertlerine el uzatan, hukukun üstünlüğünü demokrasinin temeli kabul eden, işçisi, çiftçisiyle üreten, gelir adaleti ile herkesin karnının doyduğu, çocuklarımızın yarınlara umutla baktığı, kadınlarımızın hayatın her alanında bizimle omuz omuza yürüdüğü mutlu bir gelecek inşa etmenin tek anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı okunda saklıdır. Yokluklar içinde yedi düvele meydan okuyarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, CHP iktidarında, Kemalist Devrimler ışığında elde ettiği kazanımlardan ödün vermeden, 1923 ruhuyla, aydınlık yarınlara yürüyüşünü ilelebet sürdürecektir. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"