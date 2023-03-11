CHP Balçova ve Torbalı ekibi Osmaniye nöbetinde

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın depremden etkilenen Osmaniye’de başlattığı dayanışma nöbetine giden ilk ekip Balçova ve Torbalı ilçeleri oldu. İki ilçenin Cumhuriyet Halk Partili iki ilçe başkanı ve belediye başkanları, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin acıları devam ederken, bir yandan da yaralar sarılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dayanışma Şehri olarak belirlediği Osmaniye’de depremzede vatandaşlara yapılan hizmet hiç durmadan devam ediyor.

Osmaniye’de başlatılan dayanışma nöbeti çerçevesinde kente giden ilk ekip Balçova ve Torbalı İlçe Başkanlıkları oldu. Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir’in yani sıra Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ile belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Osmaniye’de ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Balçova ve Torbalı ekipleri yetkililerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra çadır kentte kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra Osmaniye’nin ilçelerine giden ekipler buradaki CHP İlçe Başkanlıklarındaki yetkililerden bilgi alarak vatandaş ve esnafı ziyaret etti.