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CHP Aliağa’dan kan bağışına destek

CHP Aliağa İlçe Başkanlığından partililer, Demokrasi Meydanı’ndaki Kızılay’ın kan bağış aracını ziyaret ederek bağışta bulundu.

İZMİR 31.05.2021, 09:16
CHP Aliağa’dan kan bağışına destek

CHP Aliağa İlçe Başkanlığından partililer, Demokrasi Meydanı’ndaki Kızılay’ın kan bağış aracını ziyaret ederek bağışta bulundu.

CHP Aliağa İlçe Başkanlığının yönetim kurulu üyeleri ve partililer, Demokrasi Meydanı’ndaki Kızılay’ın kan bağış aracını ziyaret etti. Kızılay’ın kan merkezindeki stoklarının azalması üzerine vatandaşları kan bağışına teşvik etmek isteyen partililer, toplu olarak kan bağışında bulundu. Partililer, vatandaşların vereceği kan ile bir hayat kurtaracaklarını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Covid-19 salgını sebebiyle kan stoklarında yaşanan hızlı azalmadan dolayı, CHP İzmir İlçe Örgütleri olarak kan bağışı kampanyası başlatıyor, 18-65 yaş arası tüm hemşehrilerimizi kimlik kartları ile birlikte kan dostu olmaya çağırıyoruz."
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