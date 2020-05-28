Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

Çevrimiçi Hazine Avı’nın sonuçları belli oldu

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 19 MAYIS’TA DÜZENLEDİĞİ ÇEVRİMİÇİ HAZİNE AVI YARIŞMASI SONUÇLANDI.

Çevrimiçi Hazine Avı’nın sonuçları belli oldu

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 19 MAYIS’TA DÜZENLEDİĞİ ÇEVRİMİÇİ HAZİNE AVI YARIŞMASI SONUÇLANDI.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:41
4 Okunma
Çevrimiçi Hazine Avı’nın sonuçları belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs’ta düzenlediği Çevrimiçi Hazine Avı yarışması sonuçlandı. Yarışmanın birincisi Sedat Can Güneş olurken, görev ödülünü ise Cansu Tiryakioğlu almaya hak kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs coşkusunu evlere taşımak için düzenlediği Çevrimiçi Hazine Avı yarışmasını sonuçları açıklandı. Tüm şifreleri en hızlı tamamlayan Sedat Can Güney birinci oldu. Semih Yurdemi ikincilik ödülünü, Pınar Kurdoğlu Ersoy üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı. En iyi görev ödülüne ise Cansu Tiryakioğlu layık görüldü. Birinciye İpad, ikinciye bisiklet, üçüncüye, kamp seti ve görev ödülünü kazanan yarışmacıya ise bluetooth hoparlör hediye edilecek.

Zeybek oynamışlardı

Yarışma resim, video, metin gibi çeşitli dosya formatlarıyla hazırlanmış şifreleri çözme esasına dayanıyordu. Yarışmacılar toplam 10 şifre çözmüş ve her şifrenin ardından dışarı çıkmayı gerektirmeyen bir görevi yerine getirmişlerdi. Yarışma kapsamında zeybek oynamaktan Atatürk’ün sevdiği şarkıları söylemeye, Gençliğe Hitabe’yi okumaktan anahtar kelimelerle hikaye oluşturmaya kadar pek çok görev verilmişti. Çevrimiçi Hazine Avı yarışmasına Türkiye’nin diğer illerinden ve yurt dışından pek çok kişi katılmıştı. 7 saat 19 dakikalık yarışmaya katılanların sayısı 29 bin 175’i bulmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buca’da çözümün adresi Buca TİM
Buca’da çözümün adresi Buca TİM
Alaçatılı işletmeciler "Önce sağlık" diyor
Alaçatılı işletmeciler "Önce sağlık" diyor
Çeşme’deki oteller sezona hazırlanıyor
Çeşme’deki oteller sezona hazırlanıyor
Moda Gelişim Akademisi eğitimleri devam ediyor
Moda Gelişim Akademisi eğitimleri devam ediyor
Başkan Kılıç sosyal medyayı salladı
Başkan Kılıç sosyal medyayı salladı
İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık: Duvarları delip eczaneye girdiler
İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık: Duvarları delip eczaneye girdiler
Çeşme’de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı
Çeşme’de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı
Mavişehir’de taşkın önlenecek
Mavişehir’de taşkın önlenecek
Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak
Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak
Konak’ta 65 yaş ve üstüne nostaljik armağan
Konak’ta 65 yaş ve üstüne nostaljik armağan
İzmir'de ‘çember daire' içinde kordon keyfi
İzmir'de ‘çember daire' içinde kordon keyfi
İzmir'de akıl almaz olay!
İzmir'de akıl almaz olay!
İzmir'de önemli caddelerde maske takmak artık zorunlu
İzmir'de önemli caddelerde maske takmak artık zorunlu
Prof. Dr. Filiz Öğce: "Sadece lise eğitimi hemşirelik için yetmez"
Prof. Dr. Filiz Öğce: "Sadece lise eğitimi hemşirelik için yetmez"
İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
Gençlerle Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
Gençlerle Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
İzmir Sebze Meyve Hali esnafından Biz Varız dayanışmasına destek
İzmir Sebze Meyve Hali esnafından Biz Varız dayanışmasına destek
Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor
Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor
Başkan Soyer, Dünya Politika Forumu’nda konuştu
Başkan Soyer, Dünya Politika Forumu’nda konuştu
Biz Varız kampanyasında 85 bin gıda kolisi dağıtıldı
Biz Varız kampanyasında 85 bin gıda kolisi dağıtıldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim