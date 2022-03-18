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Çevreci tesis, Dünya Su Günü’nde açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisini 22 Mart Dünya Su Günü’nde hizmete açıyor. Nif Çayı ve Gediz Deltası’nın korunması adına büyük önem taşıyan tesisin açılış töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla yapılacak. Başkan Soyer, 22 Mart Salı günü saat 11.00’de Ulucak’taki buluşmaya İzmirlileri davet etti.

İZMİR 18.03.2022, 13:57
Çevreci tesis, Dünya Su Günü’nde açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisini 22 Mart Dünya Su Günü’nde hizmete açıyor. Nif Çayı ve Gediz Deltası’nın korunması adına büyük önem taşıyan tesisin açılış töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla yapılacak. Başkan Soyer, 22 Mart Salı günü saat 11.00’de Ulucak’taki buluşmaya İzmirlileri davet etti.

İZSU Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü’nde İzmir’i geleceğe taşıyacak yeni bir tesisi daha hizmete alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 22 Mart Salı günü saat 11.00’de Ulucak’taki buluşmaya İzmirlileri davet etti.

Törende ekosistemin gelecek kuşaklara en sağlıklı şekilde bırakılması için atılması gereken adımlara da dikkat çekilecek. İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa’nın Ulucak mevkiinde 23 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen arıtma tesisi için 45 milyon liralık yatırım yaptı. Tesis, günlük 4 bin 200 metreküp evsel atık suyu ileri biyolojik yöntemle arıtacak.

25 bin kişiye hizmet edecek

Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi, 25 bin kişiye hizmet verecek. Ulucak, İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Kuyucak, Damlacık ve Ansızca mahallelerinde imalatları tamamlanan 48 bin 700 metre yeni kanalizasyon hattı ve 9 bin metre yağmur suyu hattı Ulucak Atıksu Arıtma Tesisine bağlanacak.

Nif Çayı ve Gediz Delta’sının temiz kalması için büyük önem taşıyor

İzmir’in en büyük organize sanayi bölgesini barındıran Kemalpaşa’da hizmete girecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, atık suyun arıtılmadan doğaya ulaşmasının önüne geçecek. Çevreyi ve su kaynaklarını koruma amacıyla inşa edilen tesis, sucul yaşamlar için eşsiz yaşam alanı Gediz Deltası’nın korunması ve temiz kalması için de büyük önem taşıyor.

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