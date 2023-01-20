‘Çevreci kampüs’ fikirleriyle ödül aldılar

İzmir Üniversiteleri Platformu’nun (İÜP) üniversitemde sürdürülebilirlikle ilgili neler yapılabilir’ temasıyla düzenlediği ‘Akıllı Kampüs Fikir ve Proje Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Katılımcıların kampüste hayata geçirilmesini istedikleri çevreci fikirleri broşür haline getirerek katıldığı yarışmada; İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Cennet Özay ve ekip arkadaşı Dr. Öğretim Üyesi Rabia Nur Kalem, ‘BiomiTree’ adlı çalışmasıyla akademisyen kategorisinde birinci oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde okuyan Umut Fide, Sıla Serter, Ece Havancı ve Zülfü Haluk Uyumsal’ın oluşturduğu ekip ise, Dr. Öğretim Üyesi Kutluhan Erol’un danışmanlığında hazırladığı ‘tıbbi rotasyon uygulaması’ projesiyle öğrenci kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Kentteki 10 yükseköğretim kurumunun güç birliği yaparak oluşturduğu İzmir Üniversiteleri Platformu, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) dönem yürütücülüğündeki son yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, platformun yıl genelinde yaptığı çalışmalar ele alındı.

Yapılan çalışmalar aktarıldı

‘Üniversite İzmir’de yaşanır’ sloganıyla yapılan video ve podcast çalışmaları, öğrencilerin performanslarıyla damga vurduğu ‘Gençlik Şöleni’ ve ‘Cumhuriyet Şöleni’ ile ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ temasıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin detaylı sunum, üniversitelerin yetkililerine izlettirildi. Toplantı sonunda; İÜP’ün düzenlediği ‘Akıllı Kampüs Fikir ve Proje Yarışması’nda başarıya ulaşan isimlere belgeleri de takdim edildi. Kampüste çevre dostu hangi projeler yapılabileceği üzerine öneriler geliştiren öğrenciler ve akademisyenler, üniversitelere model olabilecek fikirler ortaya koymak hedefiyle çalıştı.

Özel projeler

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Cennet Özay ve ekip arkadaşı Rabia Nur Kalem, projelerinde okaliptus bitkisinin kampüste yetiştirilmesini ve ağaç üzerine yerleştirilecek çevre dostu fotoseller yardımıyla elektrik üretilmesini önerdi. Kendi kategorilerinde birinciliğe layık görülen İEÜ’lü gençler ise, hastanede görev yapan tıp öğrencilerinin günlük işlemlerini kaydedebilecekleri mobil uygulama geliştirilmesi üzerine odaklandı. Projede, evrak doldurmak yerine mobil uygulama üzerinden yapılacak bu işlemlerin süreci hızlandıracağı ve bu sayede her gün yaşanan kağıt israfının da önüne geçileceği belirtildi.

Güzel fikirler ortaya çıktı

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, platform olarak son 1 yılda ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ temasıyla birçok çalışma yaptıklarını, yarışmanın da bu kapsamda düzenlendiğini belirtti. Aşkar, “Yarışmadaki en büyük amacımız çevre duyarlılığını artırmaktı. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini hayatımızda belirgin şekilde hissediyoruz. Dünya genelinde kaynaklar azalıyor. Yarınların sahibi olan gençlerimiz, çevre konusunda hassas davranmak zorunda. Sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için bunu yapmak durumundayız. Akademisyenlerimiz ve gençlerimiz, yarışmamızın temasına uygun çok güzel fikirler ortaya koydu. Yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyor” dedi.

Şehrimiz ve gençlerimiz için çalıştık

Platformun 2023 yılındaki yürütücülüğünü İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin üstleneceğini söyleyen Rektör Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’deki yükseköğretim kurumları olarak güçlü birliktelik sağlayarak 2022 yılında önemli çalışmalara imza attık. Gençlerimizle beraber olduk, kentimiz için katma değer üretmeye çalıştık. Tam uyum içerisinde, diğer şehirlere de örnek olacak bir iletişimle hareket ettik. Cumhuriyet şöleni, Gençlik şöleni ve ‘Üniversite İzmir’de yaşanır’ sloganıyla yaptığımız video ve podcast çalışmaları, bunların en güzel örnekleri arasındaydı. Çalışmalarımıza katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki platformumuz, 2023 yılında da başarılı çalışmalar yaparak ülkemiz, şehrimiz ve gençlerimiz için üretmeye devam edecek.”